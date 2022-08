Combatir la desinformación. Esa es la premisa usada hasta el cansancio por los directivos de las redes sociales más populares para llevar adelante decisiones sobre la libertad de expresión de los usuarios. Cada comentario, mensaje no le agrade a estas plataformas, queda vetado hasta que la misma red lo determine.

Esto se vio con mayor fuerza con el ataque al Capitolio de Estados Unidos en 2021. A partir de ahí, nacieron más herramientas que llegaron con la apariencia de detectar información «confiable». El detalle está en que esas decisiones las toman los propios equipos internos de las plataformas, y tal como se ha comentado, detrás de esa cortina de promover «conversaciones cívicas saludables», hay sesgos políticos en función de los intereses de sus dueños.

Puntualmente hay que mencionar a Twitter, la cual anunció recientemente nuevas funciones para proteger esa «conversación cívica». Lo que deja entrever que posiblemente se vean otros episodios de censura. Por supuesto, en su comunicado oficial todo está cubierto con un manto de diligencia, donde detalla que ya está activando su «Política de integridad cívica» para las elecciones intermedias de EE. UU. planificadas para finales de este año. Tal como ya lo hicieron en Filipinas, Australia o Brasil.

Ahead of the US midterm elections, we’re sharing steps we’re taking to protect election conversations, and to help ensure people feel confident about what they see on Twitter.

🇺🇸🧵https://t.co/4wXBNCaiWj

— TwitterGov (@TwitterGov) August 11, 2022