Las débiles y ambiguas declaraciones que dio la Casa Blanca antes de que la presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, concretara su visita a Taiwán, ahora tienen una explicación. Lejos de las palabras de varios funcionarios, desconociendo si el viaje iba o no a realizarse o recurriendo al argumento de la independencia de poderes, lo que realmente se desataba tras bambalinas era un enfrentamiento interno entre la líder del Congreso y la Administración del presidente Joe Biden.

La Casa Blanca incluso envió funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional para persuadir a Pelosi de retrasar su viaje, mencionando los riesgos geopolíticos que podía desencadenar su visita, según un reporte de Bloomberg. Pero no hubo caso. Eso explica por qué el gobierno de Joe Biden terminó haciendo anuncios de que estaría «preparado» en caso de que China decidiera aplicar una escalada de violencia. No le quedaba más remedio que resignarse y recurrir a planes de contingencia.

En detalle, funcionarios del Gobierno de Biden se reunieron con sus homólogos chinos en la embajada del país asiático en Washington, según fuentes que declararon a dicho medio. Es decir, que a los reiterados gestos de tibieza de la Administración demócrata frente al régimen de Xi Jinping, ahora se suma esta novedad sobre acciones dilatorias cuando Pelosi planeaba fijar posición ante Pekín en defensa de la soberanía, las libertades y la democracia de Taiwán, como lo señaló a través de sus redes sociales mientras se encontraba en Taipéi.

After Biden officials tried and failed to get Nancy Pelosi to delay her tense visit to Taiwan, they opened back-channels to Beijing to minimize the risk of confrontation https://t.co/aBbOepn7v5

— Bloomberg (@business) August 3, 2022