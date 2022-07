Un año y siete meses de prisión dictó la Justicia brasileña en contra del periodista Allan dos Santos, quien se encuentra en Estados Unidos debido a la persecución política e ideológica en el gigante sudamericano derivada de la «dictadura de la toga», como el presidente Jair Bolsonaro llama al Supremo Tribunal Federal (STF) que persigue a sus simpatizantes y figuras conservadoras.

Esta vez, la 1ª Sala Penal del Tribunal de Justicia del estado de Rio Grande aceptó condenar a Dos Santos en régimen abierto inicial por la demanda por calumnias hecha por la cineasta Estella Renner en 2018, a propósito de que Dos Santos la responsabilizó de destruir valores familiares y fomentar el uso de drogas en menores de edad.

Todo detonó debido a una exposición que exaltaba la «cultura queer«, la cual formó parte de los proyectos que manejaba la productora Maria Farinha Filmes, confundada por Renner. Dicha muestra, llamada «Queermuseu – Cartografías de la diferencia en el arte brasileño», que expuso temas de género y supuesta diversidad sexual, tuvo que ser suspendida incluso por acusaciones de hacer alusión a la pedofilia. La sede fue la ciudad de Porto Alegre, en el centro Santander Cultural en 2017.

Sin embargo y a pesar de las imágenes expuestas, como un Cristo con varios brazos o figuras de niños con frases impresas alusivas a la homosexualidad, el Tribunal de Justicia del estado de Rio Grande decidió condenar al periodista conservador porque «se atribuyó un hecho ofensivo a la reputación de la acusada», citó el portal G1.

Vocês se lembram da aberração do Queermuseu? Sexo explícito, zoofilia, vilipêndio de símbolos cristãos? Com crianças visitando? Então, o Allan dos Santos foi CONDENADO pelo TJ-RS a quase 2 anos de detenção por ter defendido as crianças desse absurdo!! QUEREM TE IMPEDIR DE REAGIR! pic.twitter.com/qDAQt6chvC

— Fernanda Salles (@reportersalles) July 28, 2022