La tormenta legal empeora para Pedro Castillo luego de que Patricia Benavides, la nueva fiscal general de Perú, retomara las investigaciones en su contra. Un evento al que se sumó la destitución de un ministro por orden del mandatario, quien había formado un equipo especial para detener a exfuncionarios prófugos. Y más recientemente, la revelación de su exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, ante la Fiscalía, luego de entregarse tras más de cuatro meses huyendo de la justicia.

Ninguna jugada le está saliendo bien al presidente izquierda de Perú. Es lo que se evidencia en las últimas horas. Menos con la confesión de Pacheco, quien declaró ante el Equipo Especial de Fiscales que su fuga la coordinó el actual secretario general, Beder Camacho, por orden del propio Pedro Castillo.

#URGENTE #BrunoPacheco reveló que Beder Camacho coordinó su fuga por orden de Pedro Castillo.

Confesó ante el Equipo Especial de Fiscales que presidente realizó coordinaciones para mantenerlo en la clandestinidad

Por @gvillasis / Unidad de Investigación

La información revelada por El Comercio se convierte en una bomba que promete tambalear aún más la gestión de Castillo, envuelto en otras investigaciones que incluyen presunto tráfico de influencias, organización criminal y corrupción.

Bruno Pacheco no solo ofreció detalles de su fuga, sino que probablemente recibió arresto domiciliario debido a su disposición de colaborar con la justicia. El exsecretario de Gobierno está incluido en la investigación del caso del Puente Tarata, por la participación de una red criminal que concedía a conveniencia contratos de obras públicas.

La desesperada reacción de Castillo

Al presidente Pedro Castillo no le quedó otra opción que manifestar su «satisfacción» luego de que se diera a conocer que Bruno Pacheco se entregó a la justicia. Desde su cuenta de Twitter mencionó que la decisión «evidencia la falsedad sobre la supuesta protección del Ejecutivo».

No escribió nada más. Pero su mensaje es una clara alusión a las acusaciones sobre obstrucción de la justicia por el posible pedido que habría hecho a Beder Camacho para que este coordinara la fuga de Bruno Pacheco.

Para mi gobierno es satisfactorio que el señor Bruno Pacheco se haya puesto a disposición de la justicia. Eso evidencia la falsedad sobre la supuesta protección del Ejecutivo, esperamos que se imponga la verdad.

Mientras se desata esta nueva tormenta, una congresista de Perú Libre buscó liberar de los señalamientos a Castillo con su propia teoría responsabilizando a la «derecha golpista». Hizo su afirmación a pesar de que la bancada le quitó su apoyo al mandatario al pedirle la renuncia en junio pasado.

Completó su mensaje aseverando que Pacheco fue un «infiltrado en el Gobierno» que «torció la dirección popular, copando con corruptos y oportunistas el entorno de @PedroCastilloTe».

#BrunoPacheco es instrumento de la derecha golpista, infiltrado en el Gobierno, que torció la dirección popular, copando con corruptos y oportunistas el entorno de @PedroCastilloTe. Generó los pretextos de las denuncias y ahora se entrega, cumpliendo el cronograma golpista.

Habló Beder Camacho

El actual secretario general, Beder Camacho, reaccionó luego de que trascendieran las declaraciones de Bruno Pacheco respecto a su fuga.

“Estoy sorprendido. No tengo nada que ver en la fuga del señor Pacheco. No tengo nada de qué preocuparme […] Tengo la conciencia limpia y estoy presto a colaborar con la justicia porque no he hecho nada ilegal”, declaró al medio peruano Exitosa. Agregó que «no cuenta con los medios» para haber ejecutado la fuga de su predecesor y manifestó su disposición de acudir a una eventual citación de la fiscal Marita Barreto.