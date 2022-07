Con tanques militares en las calles, el régimen comunista de Xi Jinping pretende silenciar a los ciudadanos que siguen exigiendo el retiro de sus depósitos, luego de que fueran congelados en varios bancos producto de la supuesta estafa de un grupo criminal. Pero los reclamos están lejos de mermar, al punto de que ahora los manifestantes ponen en tela de juicio la sinceridad del régimen, tachándolo de corrupto y violento.

Estas acusaciones no están lejos de la realidad. En su objetivo por dominar una sociedad apacible, Xi Jinping sacó a las calles fuerzas represivas y, según videos que circulan en internet, ahora con tanques busca silenciar las protestas de quienes exigen de regreso el ahorro de sus vidas, algunos de los cuales superan los 500.000 dólares.

Hace pocos días, el portal South China Morning Post informó que algunos clientes con depósitos de menos de 50000 yuanes (7400 dólares) recibieron de regreso su dinero. Pero no pasó lo mismo con quienes tenían más en los bancos de las provincias de Henan y Anhui. El supuesto plan es pagar en lotes, según funcionarios chinos. Sin embargo, dicen que llevará tiempo debido a la cantidad de ahorristas, así como por la necesidad de comprobar cuánto pertenece a cada quien, ya que los datos originales bancarios, fueron eliminados.

Es un auténtico infortunio para los clientes de los bancos chinos y para el régimen, que a pesar de su hermetismo en cuanto a plataformas digitales y filtración de información, no ha podido evitar ser señalado por los videos de agresiones de su policía así como la orden de sacar tanques a las calles. No es extraño que de inmediato la sociedad y medios de ese país comiencen a recordar de nuevo la masacre de la Plaza Tiananmén de junio de 1989.

Tanks are being put on the streets in China to protect the banks.

This is because the Henan branch of the Bank of China declaring that people's savings in their branch are now 'investment products' and can't be withdrawn.

