El colombiano Álex Saab podría ser entregado la dictadura venezolana. Esto tiraría por la borda todo lo relacionado con su extradición y los avances de la investigación por corrupción contra el régimen de Nicolás Maduro. La advertencia vino de Marshall Billingslea, exsecretario contra el Financiamiento del Terrorismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, durante la gestión de Donald Trump.

El exfuncionario, quien hizo seguimiento a los crímenes del chavismo durante la Administración republicana, recordó desde su cuenta de Twitter que si la decisión se materializa «al reconocer su falsa pretensión de ser diplomático», desde el actual Gobierno de EE. UU. «sabotearían el caso judicial en su contra».

«Tomó años construir el paquete de sanciones, la acusación, asegurar el arresto y la extradición», agregó.

1/2) Credible rumors swirling that the White House wants to trade Alex Saab to Venezuela. By recognizing his sham claim to be a diplomat, they would sabotage the court case against him.

It took years to build the sanctions package & indictment, & to secure arrest & extradition.

— Marshall S. Billingslea (@M_S_Billingslea) July 15, 2022