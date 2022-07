El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sabe desde hace muchos años que la guerra no solo se libra en el campo de batalla, con armas y soldados. Probablemente tomó el ejemplo de la Unión Soviética cuando bajo las órdenes de Stalin se ordenó la colectivización de tierras como parte de la estrategia política, aunque los resultados fueron desastrosos, acabando con el aparato productivo y propiciando la hambruna y muerte de millones de personas.

Ese es un ejemplo histórico de cómo el hambre funciona como arma de guerra, ya que en ese entonces la URSS tomó el control de la agricultura, garantizó la dependencia de la población hacia el Estado y se apoderó de los ingresos económicos. Al final, Stalin terminó culpando a los campesinos por el fracaso de su decisión.

El plan actual del mandatario ruso tiene atisbos de esa estrategia, aunque sus aspiraciones van más allá para incluir «decenas de millones de personas en África y Asia». Esa es la tesis que maneja Timothy Snyder, historiador estadounidense y profesor de la Universidad de Yale. A su juicio, «Vladímir Putin se está preparando para matar de hambre a gran parte del mundo en desarrollo como próxima etapa de su guerra en Europa».

Para explicar su argumento menciona el bloqueo a los puertos marítimos ucranianos (como los de Mariúpol) a manos de Rusia. Hasta el 24 de junio el Reino Unido estimaba que 20 millones de toneladas de granos estaban retenidos. Es decir, que Moscú esté estancado en el avance en tierras ucranianas, no significa que no considere otros puntos de ataque.

Putin estaría aplicando el concepto de guerra asimétrica, acuñado en la década de los 80 para explicar aquellos conflictos violentos que no usan armas convencionales, sino estrategias sin frente determinado para desestabilizar al enemigo. El término también incluye las migraciones masivas, el terrorismo, economías ilícitas y guerrillas.

Snyder añade que si el bloqueo ruso continúa, «decenas de millones de toneladas de alimentos se pudrirán en los silos y decenas de millones de personas en África y Asia morirán de hambre».

Las palabras que el historiador difundió en su cuenta de Twitter serían temerarias si no hubieran pruebas de tales afirmaciones. Pero sí las hay. Y sobran. Por ejemplo, Julia Davis, reconocida analista de medios rusos, difundió recientemente palabras de Margarita Simonyan, redactora en jefe del canal RT y apodada como la «Goebbels» del Kremlin, donde afirmó que «la hambruna comenzará ahora y levantarán las sanciones y serán amigos nuestros, porque se darán cuenta de que es imposible no ser amigos nuestros».

Queda claro que el plan de Putin está en marcha.

