Un nuevo documento publicado por el Foro Económico Mundial (WEF, en inglés) asoma que su fundador, Klaus Schwab, y el resto de socios como el multimillonario George Soros, están pisando el acelerador en sus objetivos globalistas ocultos bajo el pretexto de «salvar al mundo y a la humanidad».

Es una excusa que les ha servido para terminar influyendo en el pensamiento colectivo a través de causas como la igualdad social, el racismo, las migraciones o el cambio climático. El texto recientemente difundido tiene que ver con este último punto.

Pero lejos de enfocarlo en temas que meramente tendrían que ver con el ambiente, el también conocido Foro de Davos, orienta el texto explícitamente a la política, sugiriendo que las democracias del mundo podrían estar en peligro si no se adoptan las energías verdes que promueven los mismos que lideran la Agenda 2030, con principios totalitarios al querer imponer un único pensamiento y un modelo de vida.

Es decir, la apropiación de banderas sociales —la cual venía haciéndose de una manera un tanto disimulada al poner de primero una lucha por «igualdad» y por detrás objetivos políticos— queda en evidencia cuando el Foro Económico Mundial engloba bajo un mismo paraguas a dos problemas: «el cambio climático y el declive de la democracia».

The green energy transition is key to safeguarding democracy. Here's why https://t.co/5INzvqJA2s

— World Economic Forum (@wef) July 11, 2022