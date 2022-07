El asesinato del ex primer ministro nipón Shinzo Abe conmociona al mundo. Su último respiro fue en un acto político en plena vía pública tras recibir varios disparos por parte de un antiguo miembro de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa que estaba «insatisfecho» con el exmandatario y por eso «se dirigió a matarlo» .

El dantesco hecho provocó que de Estados Unidos a Inglaterra los distintos mandatarios y políticos expresaran sus condolencias e impresiones por lo abrupto del incidente. Pero desde China surgieron reacciones diferentes. Desde allí —en las redes sociales controladas por el Estado— no hubo pesar, sino celebración.

«Abe está muerto, es como abrir champán», es una de las frases que circulan en el mundo digital chino en relación al crimen. A esta le acompañan otras expresiones difundidas por un usuario de Twitter llamado @badiucao, artista y activista contra el régimen.

«Espero que sea el actual primer ministro japonés (al que le dispararon)… y también el coreano», se lee en la captura tomada de una publicación apenas ocurrió el tiroteo.

«Los nacionalistas chinos en Weibo comenzaron a celebrar que el ex primer ministro japonés Abe recibió un disparo durante la campaña de hoy. Llaman ‘héroe’ al atacante y envían deseo de muerte a Abe», escribió el activista en Twitter.

Chinese nationalists on Weibo have began to celebrate that Japan’s ex PM Abe is shot during campaign today.

they call the attacker “hero” and send death wish to Abe

photo credit @MachineGun____ #TheGreatTranslationMovement #大翻译运动 pic.twitter.com/K4cxtQd0pi

