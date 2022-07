El opositor venezolano Leopoldo López finalmente respondió sobre el vínculo que su esposa Lilian Tintori mantuvo con el empresario chavista Raúl Gorrín, según señalamientos recientes del excongresista estadounidense David Rivera.

En pocas palabras, el político exiliado en España admitió el nexo, pero se excusó en la línea temporal de cuando Gorrín no estaba acusado aún por Estados Unidos, y no se pronunció sobre el financiamiento con grandes sumas de dinero y del supuesto pago de hoteles donde Tintori se alojaba mientras hacía sus giras internacionales.

“Como es bien conocido, cuando estaba preso en Ramo Verde, mi esposa Lilian se reunió con muchas personas, entre los cuales estaban los dueños de medios en Venezuela. Se reunió con todos para promover la liberación de presos políticos. En ese contexto se reunió con el señor Gorrín. Esa reunión fue en Estados Unidos, y para el momento Gorrín no estaba en la lista de los más buscados por la justicia americana».

De manera que con sus declaraciones al portal Moncloa, Leopoldo López pretende excusar las acciones junto a Gorrín para una supuesta liberación suya y de Venezuela a pesar de que la acusación emitida por Estados Unidos cita que aproximadamente entre el año 2008 y 2017 el empresario chavista ya estaba inmerso en una enorme red de corrupción.

En lugar de hablar de los supuestos 500.000 dólares que Gorrín entregó a Tintori en la mansión del magnate ubicada en Cocoplum, uno de los barrios más exclusivos del sur de la Florida, Leopoldo López prefirió hacer acusaciones contra el excongresista Rivera.

“Quien ha sido socio de Raúl Gorrín y Nicolás Maduro es el señor Rivera. Eso no lo digo yo, lo dicen los hechos que están claramente establecidos en la demanda que muy probablemente termine en una imputación contra Rivera. De lo que dice, lo único cierto que dice es que yo no lo conozco, nunca lo he visto ni hablado con él».