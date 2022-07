Los humos de prepotencia de Vladímir Putin en torno a las sanciones que recibió de Occidente no eran más que eso, humo. Un nuevo indicador trascendió apenas comenzó julio, referido a las importaciones de gas natural por parte de Europa. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), por primera vez en la historia el volumen que se transportó de Estados Unidos al viejo continente superó al que llegó de Rusia durante el mes de junio. Es decir que Europa está dejando atrás la dependencia energética de Moscú.

Sin duda la información debe estar siendo analizada en el Kremlin, que al inicio desestimaba el efecto de las sanciones y sonreía sarcásticamente cuando el Producto Interno Bruto (PIB) o el rublo parecían estabilizarse. Sin embargo, los efectos negativos para Rusia comienzan a verse ahora que aumentaron en Europa las importaciones de gas natural licuado (GNL) de EE. UU. Esto forma parte de las alternativas que buscan los países de la comunidad para prescindir de la energía rusa, que antes de la guerra contra Ucrania abastecía el 40 % del gas y el 27 % de petróleo a la Unión Europea (UE).

Pero con la invasión a Ucrania las cosas cambiaron. Además, la gigante estatal rusa Gazprom decidió recortar el suministro de gas cuando varios países se negaron a pagar en rublos, ya que el acceso al dólar quedó restringido como consecuencia de las sanciones.

En consecuencia, «este es el primer mes en la historia en el que la UE ha importado más gas a través de gas natural licuado (GNL) de EE. UU. que a través de gasoductos de Rusia”, reportó el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol. Aún así, lanza una advertencia. «La caída de la oferta rusa exige esfuerzos para reducir la demanda de la UE para prepararse para un invierno duro», lo que podría asomar que el suministro desde EE. UU. todavía no es suficiente.

Russia's recent steep cuts in natural gas flows to the EU mean this is the 1st month in history in which the EU has imported more gas via LNG from the US than via pipeline from Russia

The drop in Russian supply calls for efforts to reduce EU demand to prepare for a tough winter pic.twitter.com/YmjvRN39ND

— Fatih Birol (@fbirol) June 30, 2022