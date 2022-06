Si hablamos de juegos de conveniencias, probablemente el Partido Demócrata de Estados Unidos lleve la delantera. En este sentido, las banderas de apoyo a causas sociales y la desaforada defensa de distintos colectivos y minorías forman parte de esa estrategia que al final solo busca capitalizar respaldos en forma de votos.

Así funciona. Es una táctica para ganar simpatizantes. Pero las costuras siempre salen a relucir cuando cambian de discurso hacia lo que reporte mayores beneficios, sobre todo cuando quedan pocos meses para las elecciones de medio término. En este caso puntual, se trata de TikTok, la aplicación de la empresa china ByteDance que en 2020 quedó envuelta en un escándalo de espionaje por capturar información de usuarios y ser una potencial herramienta de desinformación en beneficio del Partido Comunista de China. La aplicación había sido prohibida bajo la gestión de Donald Trump y fue restablecida cuando Joe Biden llegó a la Presidencia.

El detalle es que antes de que la aplicación china tuviera de nuevo luz verde para su descarga y funcionamiento en EE. UU., eran los propios demócratas quienes desaconsejaban su uso. Y eso quedó plasmado en un comunicado del Comité Nacional Demócrata (DNC, en inglés) enviado en julio de 2021 a distintas comisiones y grupos políticos estatales.

Ahora las cosas cambiaron porque se dieron cuenta de que la red social es un gancho para captar jóvenes y conseguir sus votos.

La realidad es que el partido del presidente Joe Biden necesita apelar a la juventud porque la popularidad del mandatario está en su peor momento. Firmas como Ipsos ubican su desaprobación en 58 % frente a 36 % de aprobación.

Entonces surge la necesidad de llegar a los espacios donde los jóvenes pasan la mayor parte del tiempo: las redes sociales. Ahora bien, para que la decisión de los demócratas de estar en TikTok no sea tan escandalosa, lo que han hecho es abrir cuentas ligadas al partido, mas no existe una que corresponda al presidente Biden.

Es así como los entusiastas de TikTok pueden encontrarse con una cuenta llamada «@thedemocrats» donde aparecen fragmentos de discursos de la presidente de la Cámara baja, Nancy Pelosi, o de la vicepresidente Kamala Harris. Todo arropado con el manto de la modernidad que ofrece la plataforma más popular del año 2021, incluso por encima de Google, de acuerdo con el ranking del sitio Cloudfare.

Tal como reseña Politico, el uso de TikTok por parte del DNC «representa una evolución en la actitud más amplia que ha adoptado el partido con respecto a la plataforma». El juego se convierte en este sentido en «un delicado baile con la compañía china».

This Women’s History Month and every month, we recognize the incredible women who have been trailblazers for future generations.

Follow us on TikTok: https://t.co/uFzBqqZdaJ. pic.twitter.com/8BScmYHEvw

— The Democrats (@TheDemocrats) March 16, 2022