Celebró con bombos y platillos la elección de Gustavo Petro como el próximo presidente de Colombia y horas después reveló sus expectativas de estar en la toma de posesión. Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, es consciente de que a partir del 7 de agosto las puertas estarán abiertas en el país vecino.

El chavismo espera pacientemente el día que el ahora presidente de Colombia Iván Duque entregue el cargo a su sucesor, el exguerrillero y político izquierdista Gustavo Petro. Por ello se estarían preparando para que no vaya un solo político, «sino muchos representantes de Venezuela a la toma de posesión”.

Durante una conferencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello no escondió sus expectativas de que las relaciones «se normalicen» luego de que el dictador Nicolás Maduro rompiera relaciones diplomáticas con Colombia en 2019 y diera un plazo de 24 horas a los representantes del gobierno colombiano para que se retiraran. Ahora, con una administración ideológicamente afín, las cosas cambian.

Esta vez Cabello calificó como un triunfo que no ganara lo que él llama «oligarquía». Por lo tanto, con Petro en la Presidencia de Colombia anunció el «fortalecimiento» de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y «terminar de enterrar al Grupo de Lima». Justo el objetivo que buscaba el Grupo de Puebla.

El desprecio de hace cuatro años

La retórica de Cabello dio un giro de 180 grados desde el año 2018, cuando acusó a Gustavo Petro de haber pedido apoyo al régimen venezolano para la campaña presidencial donde finalmente fracasó frente a Iván Duque.

“Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña… y ahora los chavistas le hieden”, dijo en aquel entonces. “Por eso es que perdió y no va a ganar nunca, porque los pueblos desprecian a los cobardes, a los guabinoso… A los que no asumen responsabilidad”.

Preguntamos públicamente a Diosdado Cabello: ¿Por qué antes cuestionaba a Petro y hoy elogia a Francia Marquez? ¿Por qué cambió de posición?,¿tiene que ver Piedad Cordoba? Ayudemos a que este trino le llegue a @dcabellor #LaMaldadPetrista pic.twitter.com/Nn4TwRSdB7 — Jaime Arizabaleta 🇨🇴 (@jarizabaletaf) June 12, 2022

Y el exguerrillero no se quedó de brazos cruzados. En un mensaje de Twitter aseveró que la última vez que habló con Chávez fue en el año 2006. “No me interesa el apoyo a Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución”, agregó. El tiempo dirá si mantendrá esa postura o cambiará de opinión como lo ha hecho en incontables oportunidades.

La última vez que hablé con Chávez fue en el año 2006 para salvar de una guerra a Colombia y Venezuela y luego fui a su funeral. No me interesa el apoyo a Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución https://t.co/AhwKPS2qIx — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 15, 2018

Pero ahora las cosas son diferentes con un proyecto regional en común que durante el último año consiguió hacerse con el poder en Chile con Gabriel Boric, en Perú con Pedro Castillo y en Honduras con Xiomara Castro.

Lejos de las acusaciones, ahora hay complicidad al punto de que a los minutos de conocerse los resultados, Diosdado Cabello aseveró en Twitter lo siguiente: «Deseamos el mayor de los éxitos al presidente Petro y a la vicepresidenta Márquez» en Colombia.

Este 20 de junio, desde la conferencia del PSUV agregó que «sin duda se abre un nuevo espacio para la Colombia que todos queremos, no la Colombia de la oligarquía, sino la del pueblo colombiano».

Nicolás Maduro también aplaudió la victoria de Petro y, olvidando el rechazo público de hace cuatro años, afirmó que «nuevos tiempos se avizoran para este hermano país».