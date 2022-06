La retransmisión de noticias y películas rusas quedó prohibida en Moldavia luego de que su presidente, Maia Sandu, firmara una nueva ley para detener la desinformación. Un arma de guerra que el gobierno de Vladímir Putin sabe usar para hacer creer en su territorio que la invasión a Ucrania está justificada.

Moldavia es vecina de Ucrania. Por eso desde el gobierno buscan herramientas para evitar una expansión de la influencia de Moscú, considerando que en Transnistria —una región separatista que se considera un país independiente— ya ondean banderas rusas. Para esto Putin requiere avanzar con su invasión a Ucrania, extendiendo su frontera más allá de Crimea y de Odesa hasta llegar a limitar con Moldavia y poder avanzar con sus planes.

Y es que la retórica que maneja el Kremlin está muy lejos de la información que Ucrania y el hemisferio occidental conocen. No se habla de asesinatos por parte del ejército ruso, y sus ciudadanos creen realmente que se trata de una acción militar para la «desnazificación» de Ucrania. El siguiente extracto fue publicado por el portal Grid, sobre un periodista que emigró a Estados Unidos y preguntó a sus amigos cómo sintieron el anuncio de la guerra:

“¿Qué sentí el 24 de febrero?” el escribió. “Confusión y sorpresa. No pensé que se enviarían tropas, era más fácil bañar [a los ucranianos] con misiles. ¿Podría Putin resolver el problema de otra manera? El tumor debe ser extirpado, aquí la ‘quimioterapia’ ya no ayudará. Duele, pero no hay otra manera”.