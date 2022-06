Se podría hacer una larga lista de razones para no votar por Gustavo Petro, pero no hace falta dedicar tanto tiempo. Basta con una sola. Los comunistas dentro y fuera del continente están llamando a votar por Petro. Es el último empujón que quieren darle al candidato de la extrema izquierda colombiana antes de la segunda vuelta que se celebrará este domingo, aunque sus propios simpatizantes y aliados políticos insistan en afirmar que el exguerrillero que llevó por primera vez a Hugo Chávez a Colombia no simpatiza con esa ideología.

Pero como reza el dicho, «dime con quién andas y te diré quién eres», Petro tiene un expediente que lo conecta con las ideas marxistas-leninistas, incluso cuando fue integrante del Movimiento 19 de abril (M-19) al defender un supuesto socialismo democrático que rechazaba al «imperialismo». Ese es uno de los tantos pasos que ha dado para adentrarse más en un modelo que hoy también vanaglorian personajes regionales como Vladimir Cerrón —fundador de Perú Libre, partido que llevó a Pedro Castillo a la Presidencia de Perú— o el ex precandidato presidencial chileno, Daniel Jadue.

Estos se volcaron mostrando su apoyo al candidato del Pacto Histórico sin disimulos, ya que de ganar Petro en segunda vuelta, garantizaría la expansión de los ideales comunistas en la región.

En Sudamérica

«Este domingo 19 de junio debe ganar Gustavo Petro en Colombia, pero su triunfo se extenderá a toda Latinoamérica. La esperanza es una Patria Grande, juntos, enfrentando los grandes males de las superpotencias», con este mensaje Cerrón hizo su propia convocatoria en Twitter en apoyo a Petro.

Este domingo 19 de junio debe ganar Gustavo Petro en Colombia, pero su triunfo se extenderá a toda Latinoamérica. La esperanza es una Patria Grande, juntos, enfrentando los grandes males de las superpotencias. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) June 18, 2022

El alcalde de la localidad chilena de Recoleta, Daniel Jadue, quien fue precandidato a la Presidencia por el Partido Comunista, publicó un video para mostrar su respaldo a Gustavo Petro y su compañera de fórmula Francia Márquez. «Espero poder celebrar invitando además a todas y todos los colombianos avecindados en nuestro país a participar votando por el cambio», dice.

Jadue, al fracasar en su intento por obtener la Presidencia de Chile, buscó colar su plan comunista en la campaña de Gabriel Boric, sumándose a su comando. El alcalde chileno no tuvo mayor protagonismo, pero Boric obtuvo la victoria y el Partido Comunista consiguió su cuota de poder en el gabinete con tres ministerios.

Desde Chile, saludamos con esperanza las elecciones presidenciales en Colombia para este domingo 19 de junio. @petrogustavo representa un proyecto de transformación, de paz, de encuentro, dignidad y de amistad para la Región. A cambiar la historia, un abrazo y a vencer! pic.twitter.com/NM71TKRoNW — Daniel Jadue (@danieljadue) June 16, 2022

Por su parte, a inicios de junio el presidente chileno dio declaraciones al respecto. “Ustedes saben dónde está nuestro corazón”, dijo. No negó su cercanía con Petro, quien estuvo en su toma de posesión el pasado 11 de marzo. Durante aquella ocasión, ambos se reunieron y se tomaron la icónica foto haciendo los dos la figura del corazón, alusiva a la campaña de Petro, la cual –por cierto– tuvo fijada en su cuenta de Twitter por un par de meses.

🇨🇱🇨🇴 “Ustedes saben dónde está nuestro corazón”. El presidente de Chile, Gabriel Boric, hace un nuevo guiño a Gustavo Petro y se suma con López Obrador a los gobiernos latinoamericanos de izquierda que han manifestado su apoyo 🖋 @Santorrado https://t.co/nhQZ6kOCU6 — EL PAÍS América Colombia (@ElPaisAmericaCo) June 8, 2022

Desde Venezuela, la dictadura chavista ha querido mostrarse al margen del proceso electoral colombiano, pero no pudo evitar que se filtraran los guiños como el de Diosdado Cabello, número dos del régimen, quien defendió a Francia Márquez por afirmaciones de que «la apuntaron con un láser en un acto de campaña».

“La señora valiente siguió hablando, valiente, pero muy arriesgada”, vociferó Cabello un día antes de la primera vuelta. Así, hubo otras señales de apoyo. Por ejemplo, Freddy Bernal, gobernador de Táchira, dijo que «a su estado y a los venezolanos les conviene que gane Gustavo Petro», indicó El Colombiano. Para el balotaje, el chavismo ha preferido distanciarse. Quizás para evitar perjudicar a su candidato ante el temor que representa en Colombia el castrochavismo, y del cual Petro ha buscado alejarse públicamente.

Un poco más al norte

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió defender a capa y espada a Gustavo Petro para la segunda vuelta. Afirmó que había una “guerra sucia” en su contra porque “todos los conservadores y sin ética” están usando argumentos que dirigieron a él mismo, de ser «un peligro para Colombia, comunista, guerrillero” y que “Colombia va a ser como Venezuela”. De la guerra sucia del Pacto Histórico revelado en los famosos ‘petrovidos’ parece que no se enteró.

AMLO no es abiertamente comunista. Ha buscado venderse como un progresista o centroizquierdista, pero ha mostrado gran simpatía por esta ideología, al punto de no asistir a la Cumbre de las Américas por no haberse invitado a Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde el poder está en manos de los comunistas Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega.

Presidente de México defiende a Petro; Colombia se queja | AP News https://t.co/BEv5Hw3sZP — Fernando Llano (@JFernandoLlano) June 3, 2022

Desde España

Pablo Iglesias, uno de los fundadores de Podemos –el partido de la extrema izquierda española– apareció en las últimas horas para ofrecer un «análisis» de la izquierda en América Latina a propósito de una visita a Uruguay. Desde ahí, el portal La Diaria le consultó quién sería a su juicio el próximo dirigente de la izquierda en la región. Como respuesta citó una tríada compuesta por Luiz Inácio Lula da Silva con una hipotética nueva presidencia en Brasil, Gabriel Boric desde Chile y Gustavo Petro desde Colombia.

«Sería algo bastante interesante para América Latina», añadió. No hace falta agregar mucho más para entender cuál es su preferencia política. Tampoco se puede olvidar que en 2020 recibió la visita de Petro en España y que para las elecciones de la Comunidad de Madrid –las que perdió frente a Isabel Díaz Ayuso– el político colombiano invitó en un video a votar por Iglesias.

Pablo Iglesias: Lula, Boric y Petro son una tríada “muy interesante” para liderar la nueva izquierda latinoamericana https://t.co/5O78tWYKNB — la diaria (@ladiaria) June 18, 2022

Silencio conveniente

En resumen, algunos políticos extranjeros no tuvieron reparo en hacer llamados explícitos a votar por Petro y Márquez, y para sorpresa todos son comunistas o muy cercanos a esta ideología. Otros se mantienen más cautos. Por ejemplo, Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente brasileño, pidió votar por el candidato del Pacto Histórico en la primera vuelta, pero para el balotaje aún no se ha pronunciado. Rafael Correo, expresidente de Ecuador, publicó algunos tuits sobre el tema. Sin embargo, no ha sido enfático.

Ni Luis Arce de Bolivia, ni Alberto Fernández de Argentina, ni Miguel Díaz-Canel de Cuba ni Pedro Castillo de Perú han aludido directamente al tema de la segunda vuelta con Petro enfrentándose a Rodolfo Hernández. Pero los expertos no dudan que si llegara a la Casa de Nariño, Petro sería bien recibido en América Latina como el primer gobierno de Colombia perteneciente al comunista Foro de Sao Paulo.