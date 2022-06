Hace pocos días una advertencia surgió en Estados Unidos: Colombia podría perder su apoyo si Gustavo Petro llega a la presidencia. De ocurrir, el golpe para la economía sería enorme. Ambas naciones tienen una estrecha sociedad comercial. Además de ello, el país caribeño recibe ayudas desde Washington para combatir diversas crisis, como la migratoria originada en Venezuela. Sin embargo, otro temor se perfila a pocas horas del balotaje donde el izquierdista se medirá frente al candidato Rodolfo Hernández, y es la promesa de terminar con el mercado de petrolero y la minería.

Es una línea discursiva que sigue el candidato de Pacto Histórico en su necesidad de captar a los electores a favor del medio ambiente. Generar simpatías en ese sector —o en cualquier otro— es una técnica que aplica todo político populista, aunque esto incluya promesas infundadas o poco rentables en términos económicos.

Tan convencido estuvo Petro de ganar esos votos que aseguró en mitad de un mítin que el carbón y el petróleo son como la cocaína. «Nuestros tres principales productos de exportación, son tres venenos», dijo en ese momento.

Lo que no considera el actual senador es que los hidrocarburos que tanto critica son esenciales para la economía colombiana y por ende, indispensables para mantener los planes sociales que tanto defiende y quiere reforzar. Dice que ayudan a los pobres cuando casos como el venezolano demuestran que lejos de impulsar la igualdad social, solo amplían esa brecha, provocan un enorme gasto público y traen profundas deficiencias económicas.

Actualmente hay temores dentro de esta industria, desde los inversores y las compañías. Tal como cita un reporte de Reuters, es poco probable que Petro pueda revertir los contratos firmados por el actual presidente Iván Duque pero las fuentes consultadas son recelosas de que pueda aumentar la burocracia para ralentizar los procesos.

Entonces no resulta descabellado coincidir con la afirmación del economista Steven Hanke para quien si Petro grana, su agenda antipetróleo y antiminería golpearía «aún más al peso» y llevaría a Colombia a una crisis económica. Son estimaciones y llamados de atención basados en cifras verídicas y dinero contante y sonante.

