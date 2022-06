¿Cuáles son los límites cuando se trata de una supuesta defensa de los derechos de una comunidad específica? Esta es probablemente una de las dudas que surgen cuando se observan las numerosas iniciativas progresistas. Sobre todo en Estados Unidos, uno de los países donde la moda «woke» avanza más rápido de la mano de una Administración que la defiende.

Juguetes para niños, películas infantiles e incluso el propio ejército estadounidense se ha colmado de un tinte ideológico que usa causas sociales para terminar reportando beneficios económicos y políticos. En este sentido, los espectadores del concierto más reciente de la cantante pop Christina Aguilera vieron cómo esta —usando el orgullo LGBTQ+ como excusa— lució un atuendo que incluía una especie de miembro masculino. No conforme con eso, hizo movimientos de masturbación. Todo para «defender» a esa comunidad que celebra durante todo junio.

El evento era todo público, por consiguiente medios estadounidenses citaron la presencia de menores de edad entre los espectadores. En su performance la acompañó una cantante de moda que también agarró el pene falso mientras estaban tarima. El registro quedó en redes sociales.

And there's video! Christina Aguilera simulates masturbation with the green, bejeweled phallus — shared to Kim Petras' Instagram https://t.co/zvMuRk2Vy5 pic.twitter.com/wvbUMhGnPe

La cantante también usó la bandera gay en su ropa, y sus bailarines sostuvieron carteles con frases como «igualdad», «identidad» y «amor». Sin embargo, lo que critican grupos de padres que observan este tipo de iniciativas es la imposición en todo tipo de espacios: educativos, de entretenimiento y esparcimiento. Como si no hubiera derecho a elegir otra cosa que no sea apoyar la moda.

A propósito del «mes del orgullo» en Estados Unidos han ocurrido otros eventos en la misma onda del concierto de Christina Aguilera. Por ejemplo, el bar “Mr. Misster”, en Cedar Springs, Dallas, ofreció un show para menores con bailarines drag vestidos con lencería. Ellos tomaban billetes de algunos de los niños acompañados de sus padres.

Para oponerse a esa actividad un grupo llamado “Protect Texas Kids” protestó afuera del bar. Por su parte, el congresista republicano por Texas, Bryan Slaton, se pronunció al respecto asegurando que “los eventos del fin de semana pasado fueron horribles y muestran una tendencia inquietante en la que los adultos pervertidos están obsesionados con sexualizar a los niños pequeños”.

SUCCESS: we protested with about 80 people & the police showed and up and removed the children from the building.

This was a drag show for children at a gay bar. pic.twitter.com/lb9ksZKVgg

— Protect Texas Kids (@protect_tx_kids) June 4, 2022