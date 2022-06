Año tras años, apenas comienza el mes de junio, varios países son testigos de cómo grandes empresas visten sus logos con la famosa bandera del arcoíris. Le llaman «mes del orgullo gay» y según esas compañías, el objetivo es visibilizar a quienes se identifican con los colectivos de personas homosexuales, bisexuales y de otras orientaciones ¿Pero el gesto de esas marcas realmente es genuino? ¿O solo es una estrategia de mercadeo para captar a este público con el fin de aumentar su ventas y complacer una agenda ideológica de grupos progresistas?

La respuesta podría estar en la cuenta de Twitter del empresario de origen sudafricano, Elon Musk. En formato de meme, demostró cómo el inicio de junio no significa más que una avalancha publicitaria de progresismo con marcas como Facebook, Google y hasta el propio Twitter formando parte de ella.

El fundador de Tesla nuevamente le pone un freno a la moda «woke». No importa que la empresa de redes sociales que decidió comprar forme actualmente parte de esta tendencia. El empresario ha sido claro con que una vez que la adquiera, varias cosas van a cambiar, como permitir la libre discusión de temas considerados sensibles para los intereses del progresismo y devolverle la cuenta a usuarios que fueron censurados por la anterior directiva, apegada a las políticas demócratas.

Ni Musk ni los usuarios conservadores de las distintas plataformas son los únicos que critican estos cambios de colores en los logos de conocidas empresas por el «mes del orgullo gay». El portal Fortune retrató en 2021 cómo muchas compañías dicen defender a capa y espada los derechos LGBTQ+, pero bajan la cabeza y evitan el activismo en sus redes sociales dirigidas al mercado del Medio Oriente, donde realmente se cercenan los derechos por la orientación sexual. Surgen entonces las burlas por «no poder mantener la coherencia de sus mensajes en todos los mercados».

Tesla por séptimo año en el índice de Igualdad

En cambio, si hablamos de verdadera inclusión, hay que remitirse al Índice de Igualdad Corporativa que se publica todos los años. Tesla, propiedad de Elon Musk, fue reconocida con puntaje 100/100 por séptimo año consecutivo. El empresario publicó lo que considera un logro verdadero, más allá de la ideologización y de la exaltación del «mes del orgullo gay» con meros guiños simbólicos.

Tesla scores 100/100 for 7th year in a row for LGBTQ equality

El índice revisa ítems como los beneficios para personas transgénero dentro de la empresa y hace varias preguntas para evaluar tres categorías de criterios: protecciones de la fuerza laboral, beneficios conyugales, médicos y otros; así como prácticas educativas y capacitaciones internas.

Hay una línea muy delgada que separa a las compañías que hacen de las que dicen hacer. Tal como ocurre con Disney, que está trabajando en la nueva versión de Blancanieves, cambiando el color de piel de su protagonista por una supuesta inclusión, pero mantiene los estereotipos hacia las personas con baja estatura.

Si bien este tema puntual no obedece a orientaciones sexuales, sí toma forma de «hipocresía» —como la calificó el actor Peter Dinklage— que solo busca exaltar la moda «woke» pero olvida aspectos sociales importantes. Little People of America (LPA), una organización independiente que ofrece información y apoya a las personas con estatura más baja que el promedio ha publicado documentales sobre los verdaderos obstáculos para este sector de la población.

El cambio de línea de Elon Musk

A propósito de todo este tema, conviene decir que la empresa de Elon Musk no ha estado exenta del activismo. De hecho, varias personas han respondido a su reciente tuit con fotos de un acto de Tesla en 2018 por el «mes del orgullo gay». Hace un año también hubo una polémica cuando anunció que su hijo más pequeño sería criado de forma «neutra» por si el niño no se identificaba con el sexo que tuvo al nacer.

Sin embargo, el multimillonario ha sido claro con el hecho de que las políticas y planes de la izquierda lo han alejado de sus anteriores ideas. Por eso anunció a mediados de mayo que a partir de ahora votará por el Partido Republicano. «En el pasado, voté por los demócratas porque eran (en su mayoría) el partido de la bondad. Pero se han convertido en el partido de la división y el odio, así que ya no puedo apoyarlos y votaré por los republicanos», escribió en Twitter. Musk era consciente de que a partir de sus palabras se desplegaría una «campaña de trucos sucios en su contra».