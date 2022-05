Hace tan solo unos días el Gobierno de Ucrania denunció el robo de sus granos desde Rusia. Estos, constituyen la materia prima por excelencia del país gobernado por Volodímir Zelenski, que basa gran parte de su economía en la exportación de productos como el trigo, maíz y cebada. Por ende, que tropas rusas se apoderen de ese mercado, constituye otro golpe económico en medio de la guerra.

La estrategia, según el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, es cargarlos en barcos «para venderlos en el extranjero». Por eso, exhortó a otros países a rechazar la mercancía. «No sean cómplices de los crímenes rusos. El robo nunca ha traído suerte a nadie», escribió en un mensaje vía Twitter.

Este 30 de mayo, el Gobierno de Vladímir Putin anunció su disposición de aliarse con Turquía para «facilitar el tránsito marítimo de mercancías sin trabas». Lo cual también aplica «a la exportación de cereales desde los puertos ucranianos», recalcó el Kremlin en un comunicado reseñado por la agencia EFE. No aclaró si lo haría desde puertos controlados por su ejército en Ucrania, o aquellos aún bajo la supervisión de Zelenski.

Lo que está ocurriendo no es más que el uso del “hambre y el grano” como arma de guerra, tal como lo aseveró Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea. La llamada «despensa del mundo» está en juego. Tanto así que la propia Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha advertido sobre el riesgo de hambruna mundial debido al corte del flujo de trigo y otros granos, lo que también está provocando el aumento de precios en los alimentos.

Russian thieves steal Ukrainian grain, load it onto ships, pass through Bosporus, and try to sell it abroad. I call on all states to stay vigilant and refuse any such proposals. Don’t buy the stolen. Don’t become accomplices to Russian crimes. Theft has never brought anyone luck.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022