El 8 de enero de 2021 quedó para la historia como la primera vez que Twitter suspendía de su plataforma a un presidente. La compañía argumentó “riesgos de mayor incitación a la violencia”, convirtiéndose en una especie de juez digital que dejó sin voz al entonces mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Pero no fue solo el anuncio lo que generó polémica, sino todo lo que implicaba. Quienes no obedecieran el discurso aprobado por los dueños de estas compañías, serían silenciados.

Más de un año después del veto en Twitter contra Trump —y de otras redes como Facebook, Youtube e Instagram—, las circunstancias dieron un giro de 180 grados. El multimillonario fundador de Tesla y de SpaceX, Elon Musk, compró la plataforma del pájaro azul. Sin embargo, sea un mero negocio o no, Musk ha dicho que esta red social debería funcionar como una plaza pública donde exista libertad para expresar ideas sin ser juzgados. Su posición generó fuertes incomodidades entre organizaciones civiles de la moda «woke» y políticos demócratas.

Bajo esta premisa, el empresario anunció que al cerrarse la compra de Twitter, restablecería al expresidente su derecho a expresarse libremente.

Más allá de que el expresidente dijera días antes que no volvería a Twitter para concentrase en su nueva plataforma, Truth Social, lo cierto es que permitirle volver se convertiría en un hito contra las expectativas de un sector, por controlar lo que se dice y hace en internet.

En marzo de este año la plataforma decidió suspender por 12 horas la cuenta del sitio web conservador The Babylon Bee por haber otorgado a Rachel Levine, subsecretaria de Salud de EE. UU., el título de «Hombre del año». Después de todo, ese fue el género con el que nació.

El tuit de The Babylon Bee fue una respuesta a USA Today que la nombró como una de las «mujeres del año». «Acabo de recibir el aviso de que nos bloquearon nuestra cuenta por ‘conducta de odio'», anunció el director del portal Seth Dillon.

I just received this notice that we’ve been locked out of our account for “hateful conduct.” pic.twitter.com/udMriKcDr6

