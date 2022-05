Más de 100 millones de asesinatos ha dejado el comunismo a lo largo de la historia. Comenzando por China, pasando por la Unión Soviética, hasta llegar a los movimientos de izquierda en América Latina. A dicho legado lo describe la miseria y la muerte producto de una ideología fracasada. Teniendo en cuenta ese precedente y para «honrar a los cientos de millones de personas que han sufrido bajo estos regímenes», el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley para establecer el 7 de noviembre como el “Día de las Víctimas del Comunismo”.

De esta manera Florida se une a Virginia, que en marzo de 2018 se convirtió en el primero en dar reconocimiento estatal a esta fecha. Otros estados también se sumaron al listado posteriormente, como Utah y Alabama. Sin embargo, el precedente quedó fijado en el año 2017 por el expresidente Donald Trump con reconocimiento federal, que mencionaba el daño causado «bajo el falso pretexto de la liberación». El comunicado podía leerse en la página web de la Casa Blanca, aunque actualmente parece haber sido eliminado por la Administración demócrata.

Today, I established November 7th as Victims of Communism Day to honor those who have suffered under communism and remind people of the destruction communism has caused worldwide, including a death toll exceeding 100 million.

In Florida, we will tell the truth about communism. pic.twitter.com/Ojlao8f46t

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 9, 2022