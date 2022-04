El trato finalmente se cerró. El multimillonario Elon Musk adquirió Twitter tras días de suspenso y de la resistencia de la junta directiva. Luego de mover fichas para obtener inversores y poner de su cartera para completar los 44.000 millones de dólares, la plataforma pasa a manos del empresario quien se describe a sí mismo como «absolutista de la libertad de expresión».

Tomada la decisión, ahora las expectativas están puestas en los cambios por venir para Twitter inmersa en numerosos escándalos por manipular de información, eliminar cuentas de usuarios y aplicar herramientas de censura. El mundo verá cómo funciona una gran plataforma de redes sociales bajo la concepción de la libertad. Telegram es un ejemplo de eso, y ahora se suma la red del pájaro azul.

¿Pero cuáles serán realmente estos cambios y por qué hay tanto revuelo al respecto? Musk hizo varios adelantos luego de poner la oferta sobre la mesa. A continuación, un repaso para entender por qué son necesarios.

Este punto es especialmente importante porque ha servido incluso a las altas esferas políticas internacionales para hacer creer que sus ideas tienen aceptación. Como la dictadura venezolana de Nicolás Maduro. Hacia el año 2015 la Universidad Estatal de Utah determinó que «cientos de cuentas» que replicaban noticias de la dictadura y fingían ser seguidores de sus funcionarios realmente eran bots (programas informáticos que se hace pasar por usuarios). Hoy probablemente lo continúa haciendo.

En México, seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador usaron bots por el año 2019 para «generar tendencias que en muchos casos son para atacar a quienes critican o cuestionan al mandatario», citó El Economista. Cuba, España, Nicaragua son otros países de origen de bots.

«Si nuestra oferta de Twitter tiene éxito, venceremos a los robots de spam o moriremos en el intento», escribió Musk el 21 de abril.

If our twitter bid succeeds, we will defeat the spam bots or die trying!

— Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2022