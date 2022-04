Que el exjefe de Inteligencia del chavismo, Hugo el ‘Pollo’ Carvajal, se haya negado a dar detalles sobre la financiación que la dictadura venezolana habría entregado al candidato a la presidencia de Colombia por el izquierdista Pacto Histórico, Gustavo Petro, no quiere decir que no los posea o no esté dispuesto a entregarlos. Antes de eso tiene un claro objetivo: pedir garantías a Estados Unidos, país que lo pide en extradición. También se conoció que espera por sus fuentes.

La abogada en España del acusado, María Dolores de Argüelles, contrarrestó palabras de la defensa de Petro, que aseguraba que Carvajal «no quería contribuir» y que «no tenía nada que aportar» en la audiencia que se efectuó recientemente frente a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Cristina Lombana.

De Argüelles aseguró que sí posee información, pero pide solventar lo que su cliente llama falta de garantías. Y es que el ‘Pollo’ Carvajal podría recibir varias cadenas perpetuas por las acusaciones de narcotráfico en su contra.

«No es cierto que él haya dicho que no tiene información. Ha dicho que la tiene y que quiere darla», reiteró durante una entrevista con la cadena de noticias NTN24.

EXCLUSIVO: NTN24 habló con la abogada de "El Pollo" Carvajal, exdirector de Inteligencia del régimen de Venezuela. Dice que su cliente sí tiene información sobre la supuesta financiación del chavismo a Gustavo Petro y que quiere aportarla, pero pide garantías a EE.UU. pic.twitter.com/QPsiKZ7N7B — NTN24 (@NTN24) April 25, 2022

Carvajal busca fuentes

Según la abogada, el ‘Pollo’ Carvajal tiene la intención de colaborar ante instancias «diplomáticas y gubernamentales con información que puede interesar a la seguridad nacional de Colombia». Sin embargo no dio detalles, pues dice que ella los desconoce.

El exgeneral chavista también quiere hablar con el embajador colombiano en España, todo para evadir a la justicia estadounidense. “Su situación ahora mismo es complicada porque depende de lo que pueda pasar en su proceso con Estados Unidos”, añadió la abogada.

Tanto interés parece deberse a que el acusado «tiene un deber especial con Colombia en materia de rendición de cuentas y colaboración debido a tantos años de maltrato desde Venezuela».

Las expectativas que había en torno a la audiencia mermaron parcialmente cuando se conoció que el ‘Pollo’ Carvajal decidió no dar detalles sobre un caso de financiamiento que, según él, se perpetuó por 15 años. No solo incluyó a Petro, también a otras figuras de la política izquierdista de América Latina como el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros.

Pero el exjefe de Inteligencia del chavismo dice que si va a revelar lo que sabe, necesitará fuentes. «Está atado. En inteligencia no vas almacenando siete millones de documentos, en inteligencia te van diciendo y tu lo vas corroborando».