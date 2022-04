¿Está uno de los hombres más poderosos del mundo pasando por una enfermedad incurable? Esa es la pregunta que se hacen muchos desde que comenzaron a surgir argumentos de que el presidente Vladímir Putin podría estar enfermo. Se ha hablado de cáncer, de Parkinson, pero dado el hermetismo del gobierno ruso, es difícil determinar a ciencia cierta de qué se trata.

Lo que sí es posible ver son ciertas señales de la dolencia que podría estar padeciendo Putin. Una de ellas ocurrió hace poco, el mismo día que anunciaba la toma arbitraria de la ciudad portuaria de Mariúpol, en Ucrania.

Mientras hablaba con el general y ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, agarraba la mesa con su mano, y no la soltó en los 12 minutos que dura el video original. Si tal vez buscaba evitar cualquier espasmo o temblor producto del Parkinson, es algo que muchos continúan tratando de descifrar.

Putin is hailing Russia's "liberation" of Mariupol after his forces completely destroyed during a two-month siege.

He told defense minister Sergei Shoigu to block off the Azovstal metallurgical plant, where the last Ukrainian troops are holed up, "so that a fly can't get in." pic.twitter.com/g2lNd44qXF

