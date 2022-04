«Dejaron de ocultarlo», esa fue la afirmación que recientemente hizo el Ministerio de Defensa de Ucrania una vez que Rusia admitió sus planes para el sur del país. El gobierno de Vladímir Putin quiere crear todo un corredor terrestre que conecte Rusia, algo que ya predecían países aliados a la OTAN y el Pentágono. Sin embargo, la novedad es que Moscú oficializó la intención de tomar también parte de Moldavia.

La nueva justificación es que en Transnistria «hay evidencia de que la población de habla rusa está siendo oprimida», según el subcomandante del Distrito Militar Central de las Fuerzas Armadas rusas, Rustam Minnekayev. Una muestra más de los planes expansionistas del Kremlin.

La región está en un gris internacional. Se declaró independiente en la década de los 90, pero no es reconocida como país por ninguna otra nación del mundo, ni organismo. En papel sigue siendo parte de la República de Moldavia. Su actual gobierno es separatista y está sometido a Moscú. De hecho, en el lugar donde ondea una bandera de Transnistria, la acompaña una bandera rusa. Es un limbo político del que el Kremlin planea apoderarse.

Los planes completan la intención de dejar a Ucrania sin salida al mar y, por ende, sin ingresos económicos por el comercio marítimo. En síntesis y así como lo dijo el subcomandante ruso, el próximo objetivo de la guerra es crear una “puerta abierta a Transnistria”.

El anuncio del funcionario es la oficialización de la escalada de violencia luego del repliegue, tras aquel primer plan que trazaba la toma de Kiev y que habría sido suspendido por problemas logísticos dentro de la inteligencia rusa y del ejército. A Putin las cosas no le salieron bien a la primera y reorientó sus objetivos. Es un juego geopolítico.

La guerra se extenderá por mucho tiempo, es algo que Estados Unidos reconoció días atrás. Llegar hasta Transnistria también significa que el ejército ruso pretende asaltar las ciudades ucranianas de Mikoláiv y Odesa. Así conectarán a Rusia y la ya tomada región del Donbás, pasando por la península de Crimea hasta llegar a Moldavia. A todas estas, el gobierno de Volodímir Zelenski recordó algo importante:

They stopped hiding it. Today, the command of russian looters, rapists and murderers acknowledged that the goal of the “second phase” of the war is not victory over the mythical Nazis, but simply the occupation of eastern and southern Ukraine. Imperialism as it is.

