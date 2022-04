Los aplausos, los vítores y una que otra lágrima se convirtieron en la señal de que el uso obligatorio de mascarillas en los vuelos en Estados Unidos había llegado a su fin. Luego de dos años de pandemia, finalmente las personas pueden prescindir de esa «tarjeta de embarque» en la que se había convertido el tapabocas. La escena se repite en otros países en mayor o menor medida para dar por terminada la emergencia sanitaria, dejando atrás el uso obligatorio de mascarillas para espacios públicos, restricciones de horarios, entre otras. Pero del otro lado del mundo, en China, donde se originó el coronavirus, padecen una auténtica distopía. Allá la pandemia pareciera que apenas estuviera comenzando.

Los niños son separados de sus padres si se detecta un caso en la familia, las mascotas son masacradas, los ciudadanos enclaustrados gritan desde sus balcones y los funcionarios del régimen vigilan las calles. Escasea la comida y la actividad está paralizada en Shanghái, la ciudad que funciona como motor económico. El contraste es evidente y quienes lo observan lo califican como «demencial» e «indignante». El totalitarismo de Xi Jinping está en su peor momento.

Children going to school in Shanghai, China. Zero Covid strategy. Welcome to a dystopian nightmare.pic.twitter.com/QNBVnpq8CL

— James Melville (@JamesMelville) April 20, 2022