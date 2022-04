La contienda que se desarrolla entre el empresario Elon Musk y Twitter no ha terminado. Luego de que el dueño de Tesla hiciera una oferta de compra por 43000 millones de dólares, ahora está canalizando la estrategia que finalmente le permita hacerse con la red social. Siendo el hipotético propietario de esa plataforma, se abriría todo un escenario de posibilidades. Como él mismo lo dijo, su intención es privatizarla y garantizar la libertad de expresión.

Musk está intentando financiar la oferta que hizo hace una semana y para ello busca el apoyo de un capital «gigante» proveniente de inversores aliados. La información, revelada por The New York Post indica que el empresario pondrá entre 10000 y 15000 millones de dólares del total. El monto es alto en comparación con los 3400 millones de dólares que ya posee cuando decidió comprar 9,2 % de la acciones de Twitter. De manera que la apuesta es grande, aunque no se descarta cierto temor en algunos inversores debido a la controversia. Sin embargo, el mundo de las finanzas conoce el perfil del multimillonario, la polémica es el sello distintivo de sus negocios.

Para quien tenga dudas del estilo del magnate, puede revisar la frase que publicó en Twitter días atrás. «Ámame tiernamente», el título de un éxito de Elvis Presley de 1956. No significa que Musk lo estaba escuchando en su lista de reproducción. Al contrario, se perfila más como un mensaje al resto de inversionistas de Twitter que están tratando de bloquear su oferta tachada como «hostil» con la técnica de la «píldora venenosa».

Lo cierto es que parece ir dispuesto a todo ya que podría pedir préstamos si es necesario, un movimiento que posiblemente «podría recaudar varios miles de millones de dólares adicionales». “Los coinversores combinados tendrán más capital que Musk, pero él será el mayor tenedor individual”, dijo una de las fuentes a ese medio. Otros a quienes el multimillonario estaría apelando es a inversores de Tesla y SpaceX.

Morgan Stanley, la multinacional financiera estadounidense enfocada en inversiones, está trabajando con Musk buscando atraer inversores que completen el monto total difundido por el dueño de Tesla. En consecuencia, a la historia le quedan varios capítulos para llegar a un desenlace. En el medio también están las diferencias que el multimillonario tiene con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (también conocida como SEC). La demanda que esta le hizo en 2018 aún está vigente y es algo que Musk sigue peleando. Algunas versiones citan que la movida de tapete a Twitter tiene que ver con estas fisuras.

Mientras se desarrolla todo el aspecto del financiamiento para comprar Twitter, Elon Musk continúa publicando mensajes que se relacionan con la plataforma. «Las políticas de una plataforma de redes sociales son buenas si el 10% más extremista de izquierda y derecha está igualmente descontento», escribió.

A social media platform’s policies are good if the most extreme 10% on left and right are equally unhappy

— Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2022