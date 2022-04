Basta que un gobierno, sea cual sea, esté bajo presión para romper las promesas hechas en campaña. Pasa desde Europa hasta América. En el caso específico de Estados Unidos, los grupos ambientalistas observan cómo la Administración Biden está traicionando su compromiso al verse ahogado en el aumento de los precios de la energía y la mayor inflación en 40 años. Las medidas que está tomando podrían dejar atrás aquellas proyecciones de reducir a la mitad la emisión de gases de efecto invernadero para el año 2030.

No solo se trata de permitir la venta en todo el país de gasolina mezclada con etanol al 15 % —para lo cual necesitó una exención de la Agencia de Protección Ambiental— ahora también reanudará la venta de permisos para extraer gas y petróleo en terrenos públicos federales. Las organizaciones y voceros ambientalistas lo toman como un fuerte golpe a pesar de que se redujo en 80 % la oferta de terrenos (144.000 acres en lugar de 733.000). Si antes había descontento entre la población por el manejo de la economía, ahora se suman los ecologistas que confiaron en la agenda verde demócrata.

La Casa Blanca dice que se sigue esforzando en cumplir aquella promesa ambientalista, y para sopesar su última decisión anunció que las empresas que accedan a esos terrenos públicos pasarán a pagar regalías de 12,5 % a 18,75 %. Pero nada contenta a las organizaciones defensoras del ambiente. Después de todo, fue uno de los grupos que más apoyó a Biden cuando aspiraba a la presidencia. Pero la economía impone la agenda. Más que por el daño a los bolsillos estadounidenses, es el costo político que tendrá para los demócratas de cara a las elecciones intermedias de noviembre.

Los argumentos coinciden: Biden no está dando la talla en materia de preservación del ambiente porque sigue priorizando los combustibles fósiles. Eso, para Randi Spivak, del Centro para la Diversidad Biológica, es «un fracaso imprudente de liderazgo climático».

Parece que en el olvido quedaron las palabras del actual mandatario cuando aún se medía para las elecciones. «Y, por cierto, no más perforaciones en tierras federales, punto. Punto, punto, punto», dijo en febrero de 2020. Dos años después, su secretaria de prensa, Jen Psaki, dice que «la sugerencia de que no permitiremos que las empresas perforen es inexacta». Pero como nada queda oculto en internet, la comparación salió a flote.

Biden in 2020: "No more drilling on federal lands. No more drilling, including offshore. No ability for the oil industry to continue to drill. Period.”

Jen Psaki this week: "The suggestion that we are not allowing companies to drill is inaccurate." pic.twitter.com/GZQKNjhEGL

— Townhall.com (@townhallcom) March 9, 2022