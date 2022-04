La escalada de violencia que está abriéndose paso en Israel dejó este lunes un ataque con misil que fue interceptado por el sistema conocido como la «cúpula de hierro». El cohete fue lanzado desde Gaza, según la versión oficial. Dicha agresión provocó que se encendieran las sirenas antiaéreas al sur de Israel, territorio cercano a la zona gobernada de facto por el grupo terrorista islámico Hamás.

Puede que este sea hasta ahora el evento que ha generado más ruido los últimos días. Sin embargo Israel atraviesa una ola de violencia desde el pasado 22 de marzo, sin olvidar que hace casi un año los grupos Hamás y Yihad Islámica Palestina lanzaron centenares de cohetes contra Tel Aviv y otras ciudades.

Terrorists in Gaza just fired a rocket into Israel.

The Iron Dome Aerial Defense System intercepted the rocket. pic.twitter.com/jNyL06yS5q

— Israel Defense Forces (@IDF) April 18, 2022