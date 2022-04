Al multimillonario dueño de Tesla, Elon Musk, lo caracterizan las declaraciones y decisiones disruptivas en materia de negocios. Cada vez que habla, el mercado de valores y el mundo de las finanzas escucha. Ha pasado con las criptomonedas y está pasando ahora con la posible compra de Twitter.

Y es que en una carta dirigida al presidente de la plataforma, Bret Taylor, el empresario aseguró que invirtió en Twitter porque cree «en su potencial para ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo». Ese fue el motivo que dio por sentado la opinión pública cuando anunció la compra del 9,2 % de las acciones de la red social. Incluso se llegó a pensar que con su entrada el expresidente Donald Trump podría volver a tuitear.

No obstante, hay algo mucho más profundo para analizar. El valor de las acciones había caído cuando el empresario dijo que no formaría parte de la junta directiva, pero volvieron a subir cuando Musk subió su apuesta y ofertó comprar toda la compañía por unos 43000 millones de dólares. No hay duda que el multimillonario ha demostrado a la directiva de la empresa que tiene el músculo para hacer tambalear a la compañía en el mercado de valores. Eso genera molestias.

Por los momentos, se sabe que la directiva de Twitter se resiste a vender y la oferta de Elon Musk ha sido catalogada como «hostil». Sin embargo, el antecedente a esta movida de Musk data de 2018.

Alguien que mira con atención la oferta de Elon Musk respecto a Twitter es el poderoso empresario tecnológico Mark Cuban. Él sugiere que el dueño de Tesla busca asestar un golpe a la mismísima Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (también conocida como SEC). El motivo, es que entre ambos hay diferencias importantes desde que el organismo lo demandó. “Mi conclusión, es que Elon Musk está jodiendo con la SEC”, escribió Cuban.

My conclusion, @elonmusk is fucking with the SEC. His filing w/the SEC allows him to say he wants to take a company private for $54.20 😂

Vs his "Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured" Price go up. His shares get sold. Profit⬆️ SEC like WTF just happened.

— Mark Cuban (@mcuban) April 14, 2022