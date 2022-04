La ciudad de Mariúpol sigue reportando episodios lamentables además de los más de 10000 fallecidos informados por autoridades ucranianas. Esta vez, tropas de ese país denunciaron el uso de armas químicas disparadas desde un dron ruso. Los síntomas de los heridos van desde «insuficiencia respiratoria» hasta mareos.

La advertencia sobre el uso de armas químicas llegó a mediados de marzo desde Estados Unidos. Para ese momento la Casa Blanca citó el «alto precio» que pagaría el presidente ruso Vladímir Putin si usaba armas químicas o biológicas. Algo de lo que irónicamente Moscú acusaba a Kiev al punto que incluso convocó a una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU por presuntas «actividades militares biológicas».

Pero parece que Rusia se adelantó. Un reporte de Daily Mail que cita a tropas ucranianas indica que los síntomas se originaron por una «sustancia venenosa de origen desconocido».

En paralelo, la cuenta oficial en Twitter del Parlamento ucraniano informó que las fuerzas rusas dispararon contra tanques de ácido nítrico en la región de Donetsk, de acuerdo a informes de la policía. «Se insta a los lugareños a preparar máscaras protectoras empapadas en solución de soda».

Russian forces fire on nitric acid tanks in #Donetsk region.

This was reported by the patrol police. Locals are urged to prepare protective face masks soaked in soda solution.#WarCrimes #StopRussia #StopPutin

— Verkhovna Rada of Ukraine – Ukrainian Parliament (@ua_parliament) April 11, 2022