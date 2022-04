Un estimado de 7300 millones de dólares en activos rusos quedaron congelados en Islas Caimán, uno de tantos lugares donde multimillonarios de la nación gobernada por Vladímir Putin decidieron esconder sus fortunas. La información difundida por el medio Cayman News Service precisa que proveedores de servicios financieros presentaron más de 400 formularios con informes que suman ese monto.

Es la consecuencia de las sanciones impuestas desde el Reino Unido y la revelación de la cantidad de dinero que ocultan millonarios rusos, posiblemente allegados a Putin. Las islas son reconocidas como un Territorio Británico de Ultramar y, por ende, no será el único golpe contra quienes decidieron alojar sus activos allí.

El historial sobre las fortunas rusas en el territorio británico data de hace años. De por sí, distintas investigaciones citaron anteriormente a Islas Caimán como uno de los lugares ideales para esconder activos junto con Chipre e Islas Vírgenes Británicas. Adicionalmente, trascendió cómo el mercado inmobiliario en Dubái repuntó, convirtiéndose en una especie de búnker lujoso para magnates vinculados a Putin.

Un ejemplo de esas investigaciones fue la que hizo la organización Global Witness. Su informe de 2018 estimó que magnates rusos tenían unos 45500 millones de dólares en estos territorios. Tal como apuntó BBC, parte de este dinero llegaba a capitales financieras como Nueva York y Londres, «donde puede invertirse y obtener beneficios».

Representantes de la política británica dicen estar a favor de Ucrania en medio de una atroz guerra que ha dejado más de cuatro millones de refugiados. El gobernador de Islas Caimán, Martyn Roper, confirmó su posición el día que comenzó la invasión y remarcó las intenciones de congelar activos rusos tal como ocurrió en 2014, cuando Putin se anexó la península de Crimea.

Sin embargo, más allá de las declaraciones políticas, el lugar no ha dejado de perfilarse como un refugio para millonarios. Es así como un análisis reciente de Transparencia Internacional identificó al menos 1500 millones de libras esterlinas (casi 2000 millones de dólares) en propiedades del Reino Unido pertenecientes a rusos acusados de delitos financieros o con vínculos con el Kremlin.

Quien busque una prueba puede encontrarla en el lujoso yate «Dilbar» con bandera de Islas Caimán «número IMO de 9661792», según el Departamento del Tesoro de EE. UU. Cuenta con una piscina de 25 metros de largo en cubierta y dos helipuertos, el precio total oscila entre 600 y 735 millones de dólares. La propiedad sería de Alisher Usmanov, un magnate de los metales y estaría registrado a nombre de un conglomerado de empresas en Malta. Cualquier transacción relacionada con el yate quedó prohibida desde inicios de marzo por estar en aguas alemanas.

Dilbar, a 450-feet superyacht, was frozen by German authorities early this month.

It can house more than 130 people and has a 25-metre long swimming pool on deck and two helipads.https://t.co/f6oyNz1eWE pic.twitter.com/IMQSSvHXfh

— Globalnews.ca (@globalnews) March 17, 2022