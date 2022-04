Este martes, el Callao como la ciudad de Lima amanecieron sitiadas por el toque de queda que ordenó el presidente de Perú, Pedro Castillo, para reprimir un paro de transportistas que se viene extendiendo desde hace una semana. Sin embargo, muchos ciudadanos peruanos no se enteraron sino hasta esta mañana, ya que el anuncio ocurrió en la madrugada.

La medida establece la «suspensión de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito». Decisión que está acumulando críticas inclusive en el seno del Congreso. Otra discordia que se suma a la empañada gestión de Castillo, la cual viene precedida por una moción de vacancia que si bien no prosiguió, deja en evidencia que las cosas no están bien para el mandatario socialista.

Lo acusan de dictador por imponer el toque de queda. «Encerrar a los peruanos no es la solución. La protesta es un derecho constitucional, reprimirla es DICTADURA!», escribió en Twitter la primera vicepresidente del Congreso de la República, Lady Camones. En su opinión, la decisión de Castillo «demuestra su falta de capacidad para afrontar los conflictos sociales». En pocas hora el presidente peruano deberá acudir al Parlamento para responder por su decisión.

Encerrar a los peruanos no es la solución. La protesta es un derecho constitucional, reprimirla es DICTADURA! @PedroCastilloTe demuestra su falta de capacidad para afrontar los conflictos sociales. Igual, en unas horas, lo esperamos en el Congreso, Señor Presidente. #DemocraciaSí

La medida —vigente hasta la 11:59 de la noche de este 5 de abril— afecta alrededor de 10 millones de limeños. Solo podrán acudir a sus lugares de trabajo el personal de salud, agua, saneamiento, energía eléctrica, combustibles, telecomunicaciones, limpieza, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías, apuntó EFE.

Adicionalmente, se permite nada más la atención de las farmacias y el trabajo de la prensa, así como la movilización para la atención de urgencias médicas. «Los trabajadores del sector público y privado realizan solo trabajo remoto, conforme a la normatividad de la materia», indicó el anuncio.

No obstante, la realidad es otra para los peruanos que incluso va más allá de la orden del toque de queda. Por ejemplo, muchos salieron a las calles ante la necesidad de ir a trabajar o por desconocimiento de la medida. «El pueblo necesita comer. Hay que pensar en la gente que se gana la vida trabajando en el día a día antes de tomar una medida extrema de inamovilidad», recordó la presidente del Congreso, María del Carmen Alva. La funcionaria aseveró que Castillo no puede impedir el funcionamiento del hemiciclo, por ende continuará con su agenda prevista para este martes 5 de abril.

Las críticas a Castillo por la falta de soluciones también llegaron desde la izquierda, como la que hizo la legisladora Sigrid Bazán, de la coalición Juntos por el Perú, aliada del Gobierno.

Señor presidente, siendo prácticamente la media noche, no hace sentido una medida inacatable, que no responde solución alguna y que más bien va a afectar a todos los trabajadores que en breve madrugarán para sus actividades diarias. Soluciones de fondo y no anuncios de madrugada.

