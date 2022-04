La presidencia del Partido Popular, su escaño en el Congreso de los Diputados y cualquier responsabilidad con la organización política. Eso es lo que dejará atrás Pablo Casado luego de oficializar su renuncia. Durante su discurso también mencionó a Alberto Núñez Feijóo quien lo sustituirá a partir del 2 de abril.

La renuncia de Pablo Casado era inminente. Así lo dejó ver durante intervención en el Congreso para despedirse de su bancada en febrero pasado. Leyó una declaración de principios y acto seguido se retiró de la sala. Fue el precio a pagar luego de que la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, denunciara una investigación iniciada por PP en contra de su hermano y de su entorno para destruirla «sin pruebas».

A partir de allí todo se vino abajo para Casado. «Me voy, pero volveré para todo lo que necesiten, para apoyar a este gran proyecto para España», dijo. Sus palabras se enfocaron en vanagloriar sus años al mando del PP y de nuevo abogó por su versión de la historia. «Yo siempre ha dicho la verdad, costara lo que costara, me enfrentara a quien me enfrentara».

Pablo Casado: "Yo siempre he dicho la verdad, costara lo que costara, me enfrentara a quien me enfrentara" pic.twitter.com/3GQr4HgNni

— El HuffPost (@ElHuffPost) April 1, 2022