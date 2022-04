Una «liberación histórica» de reservas de petróleo fue anunciada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el objetivo de estabilizar los precios de la gasolina. Los últimos meses han sido de especial preocupación para la Casa Blanca debido a la mayor inflación en 40 años, a lo que se suma la guerra en Ucrania que llevó al corte de las importaciones del petróleo ruso por parte de Washington.

Es un coctel explosivo que ahora el mandatario demócrata busca desactivar liberando un millón de barriles diarios durante seis meses para completar una cifra total 180 millones de barriles de crudo. Pero la decisión hay que mirarla con lupa. La baja popularidad le respira en el cuello a la actual Administración para dejarla con 53,1 % de desaprobación, según el balance del portal FiveThirtyEight. También se suman las elecciones de medio término en noviembre que podrían dejar a Biden sin su preciada mayoría en el Congreso. Por ello necesita soluciones, y las necesita pronto.

El petróleo en cuestión saldrá de cavernas subterráneas de sal en Texas y Luisiana y se estima que actualmente contienen alrededor de 568 millones barriles. No es la primera vez que el mandatario decide tocar las reservas de petróleo. Es la tercera. En noviembre de 2021 liberó 50 millones de barriles y en marzo de este año otros 30 millones. Por ende, las dudas giran en torno a si esta última decisión realmente será efectiva.

