Los ciudadanos chinos están reviviendo los horrores del confinamiento que hace dos años detuvo sus vidas por el primer brote de coronavirus. Esta vez, debido al rebrote en China y a la política de «cero covid» llevada adelante por el régimen de Xi Jinping, otra vez deberán encerrarse en sus hogares y pasar por pruebas diarias de PCR. Si un solo caso es detectado en un edificio, todos los que allí viven deberán aislarse. Un claro contraste con la apertura que experimentan otros países y la alta tasa de vacunación.

Las medidas son duras y están registradas en videos, sin contar la premura de las personas por abastecerse de alimentos debido al nuevo encierro que no se sabe cuándo terminará. Que empleados sanitarios lleguen a soldar las puertas de edificios para evitar la salida de vecinos es quizás la cereza del pastel que da por sentado el empeoramiento de las restricciones.

El miedo de los habitantes por el rebrote de coronavirus en China no pasa por contagiarse, sino por dar positivo y quedar aislado en las instalaciones previstas por el régimen. Tal como le ocurrió a Emma Leaning, columnista en Shanghai Daily. En Twitter publicó fotos de los escasos alimentos y pobres condiciones padecidas junto a otras casi 7000 personas. Tan solo le ofrecieron un pedazo de tela y un balde para asearse. Los baños son aún peores «sin agua caliente, sin jabón y sin papel higiénico».

No shower facilities so it’s a bucket and flannel job. pic.twitter.com/QdOOaHjPPr

— Emma Leaning (@LeaningEmma) March 27, 2022