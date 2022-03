El expresidente Donald Trump volvió a subir a un escenario donde se refirió al Gobierno de Joe Biden, a la guerra con Ucrania y volvió a mencionar una hipotética candidatura para 2024. El acto ocurrió en Georgia con el fin de apoyar la candidatura en primarias del exsenador republicano David Perdue y rechazar la de Brian Kemp, el actual gobernador de ese estado al que el empresario tilda de «RINO» (siglas de Republican In Name Only). Pronombre usado para definir aquellos integrantes del partido que van contra los principios conservadores.

El expresidente mencionó varios temas que hoy ocupan a la Administración demócrata, desempeño que hoy se convirtió en «un choque de trenes». «Los demócratas son malos con la economía, son horribles con la inflación, con el ejército. Malos con los impuestos, malos con Ucrania porque nunca debería haber sucedido», aseguró.

Los altos mandos del ejército también recibieron su cuota de responsabilidad y fueron comparados con el general George S. Patton ya que bajo su mando tropas norteamericanas lograron hicieron frente al ejército alemán nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Para Trump, la firmeza bélica de EE. UU. parece haber quedado atrás.

Trump hizo la asociación de Ucrania con los negocios que Hunter Biden, hijo del actual presidente, mantuvo con la empresa de gas Burisma usando la influencia de su padre según los correos hallados en su computadora.

“Joe Biden debería abstenerse de cualquier cosa que tenga que ver con Ucrania debido a la cantidad de dinero que reciben de Ucrania”

Sobre la Corte Suprema y la ideología de izquierda

Otro de los puntos que no escapó en el discurso del expresidente fue la candidata a juez de la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson, por negarse a definir ante el Senado los conceptos de hombre y mujer. “La izquierda demócrata se ha vuelto tan extrema que ahora tenemos a una juez nominada al Tribunal Supremo que testificó bajo juramento que no podía decir qué es una mujer”.

Asimismo el mandatario esbozó que un partido que no está dispuesto a admitir que los hombres y las mujeres son biológicamente diferentes «desafiando toda la historia científica y humana es un partido que no debería estar ni cerca de las palancas del poder en los Estados Unidos”.

Trump también hizo mención a los planes para las próximas elecciones de medio término que reemplazarán a 34 de 100 senadores, los 435 congresistas y varias gobernaciones. «Cuando retomemos el Congreso, los republicanos prohibirán la Teoría Crítica de la Raza en nuestras escuelas, la prohibirán en nuestro ejército y la prohibirán en cada parte de nuestros gobiernos federal y estatal», adelantó ante los presentes.

Moviendo fichas para 2024

La idea de volver a postularse para las elecciones presidenciales de 2024 también salió a relucir. «Es posible que tengamos que hacerlo de nuevo”, dijo luego de hacer mención a las dos anteriores campañas. Tal candidatura no está confirmada pero una encuesta de CBS publicada en febrero de este año reveló que aproximadamente siete de cada 10 republicanos opinan que Trump debería volver a postularse para presidente en 2024. Entre las razones más comunes que citan están que es el mejor candidato que tienen los republicanos.

Posteriormente Trump aseguró que «los cinco peores presidentes en la historia de Estados Unidos» combinados en uno solo «no habrían hecho el daño que Joe Biden ha hecho en solo 15 meses».

“En poco más de un año, logró matar, literalmente matar, el sueño americano”, añadió el expresidente.