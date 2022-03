Rusia anunció que da por completada «la primera fase de la operación» en Ucrania. El gobierno de Vladímir Putin usó este argumento para asegurar que ahora las acciones se concentrarán en el Donbás, abandonando la toma de Kiev y de otras ciudades estratégicas. Pero detrás de este movimiento del Kremlin puede haber otras lecturas.

El gobierno ucraniano de Volodímir Zelenski ya lo había adelantado. A las fuerzas rusas les quedaban pocos recursos que las sostuvieran durante la guerra. Al 22 de marzo solo contaban con reservas de municiones, combustible y alimentos para no más de tres días. Coincidencia o no, ahora desde Moscú anuncian una disminución de las expectativas. Según una fuente diplomática de alto rango en la capital rusa, consultada por la agencia Reuters, esto no sería otra cosa que «un posible preludio de una caída por parte de Rusia».

Este anuncio llega justo cuando Kiev celebra algunas victorias en medio de la masacre. Justamente la falta de suministros rusos «ha permitido a Ucrania volver a ocupar ciudades y posiciones defensivas hasta 35 kilómetros al este», según reportes de la inteligencia británica.

Y es que luego de un mes de guerra, Putin no logró el avance que proyectaba. Por eso la decisión de centrarse en «liberar» por completo la región separatista de Donbás, donde se ubican Donetsk y Lugansk. Esto no sería más que el reconocimiento del fracaso, pues antes del inicio de la invasión ya los movimientos separatistas prorrusos tenían dominio en estas zonas y Moscú las había reconocido como repúblicas.

Los residentes de Jersón volvieron a colgar la bandera ucraniana en el Ayuntamiento de esa ciudad, la primera gran urbe que el ejército ruso logró capturar a inicios de marzo. Esta es una señal de que Moscú ya no tiene el control total sobre la zona. En este sentido, la agencia AFP informó que tropas ucranianas lanzaron una contraofensiva y ahora el territorio está en disputa. Además, en los enfrentamientos cayó otro general ruso.

«Las ciudades temporalmente ocupadas no se rinden, la gente no acepta la ocupación rusa. Protesta, hace una guerra de guerrillas», escribió en Twitter el parlamentario ucraniano, Roman Hryshchuk.

But that's all. Temporarily occupied cities do not surrender, people do not accept Russian occupation, protest, wage a guerrilla war. In occupied Kherson, we see the Ukrainian flag on the city administration building. Russian can't establish their government in these cities. pic.twitter.com/EeHa438tAv

— Roman Hryshchuk 🇺🇦 (@grishchukroma) March 24, 2022