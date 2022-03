La noticia sobre la muerte de un camarógrafo y una colaboradora de la cadena estadounidense Fox News en Ucrania tocó una fibra importante entre quienes observan a diario acontecimientos sobre la guerra y entre quienes los reportan. Para el Kremlin no fue suficiente con firmar una ley que ordena hasta 15 años de cárcel contra quienes difundan «noticias falsas» sobre el ejército ruso, ni arremeter contra manifestantes que en Moscú y San Petersburgo exigían el fin de la invasión.

Ahora la represión trascendió las fronteras rusas para terminar con la vida de Pierre Zakrzewski y Oleksandra Kuvshinova. El camarógrafo de 55 años era un veterano reportero de guerra con un historial que incluyó las guerras en Siria, Afganistán e Irak. Kuvshynova de 24 años era una reportera de nacionalidad ucraniana, ayudó a los equipos de Fox a recorrer Kiev y reunir información. El vehículo donde iban ambos con Benjamin Hall, otro corresponsal, fue alcanzado por un ataque de las fuerzas rusas en Horenka, cerca de Kiev.

Hall continúa hospitalizado y recibiendo tratamiento por sus lesiones. Pero sus colegas no tuvieron la misma suerte. Otros tres periodistas ya han fallecido en la guerra que Rusia inició contra Ucrania. En paralelo, 35 han resultado heridos, según la comisionada de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, Liudmyla Denisova.

El periodista documental estadounidense Brent Renaud es uno de esos muertos. Ocurrió en un puesto de control en Irpin, una región de Kiev. La policía regional de Kiev dijo que las tropas rusas abrieron fuego contra su automóvil.

Such a fine man. Such a good friend. Such a fantastic war photographer and so much more. RIP Pierre Zakrzewski. pic.twitter.com/Q6KJKCuayI

— Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) March 15, 2022