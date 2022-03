Sin alimentos, sin electricidad, sin agua, ni calefacción. Esas son las condiciones en las que sobreviven los habitantes de la ciudad portuaria de Mariúpol, con acceso al Mar de Azov, al sureste de Ucrania. Recientemente el presidente Volodímir Zelenski denunció un ataque aéreo contra un hospital infantil. Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, aseveró que casi 3000 niños recién nacidos carecen de medicamentos y alimentos.

Más de 400.000 personas en Mariúpol también habrían sido tomadas como rehenes por las fuerzas rusas, según información difundida por Kuleba. Adicionalmente, el ejército invasor ha bloqueado la ayuda humanitaria y la evacuación por los corredores humanitarios abiertos este martes 9 de marzo.

Russia continues holding hostage over 400.000 people in Mariupol, blocks humanitarian aid and evacuation. Indiscriminate shelling continues. Almost 3.000 newborn babies lack medicine and food. I urge the world to act! Force Russia to stop its barbaric war on civilians and babies!

La comunicación telefónica casi nula es otro problema que se suma en la ciudad portuaria, lugar de varias universidades. Tres días atrás, el alcalde Vadym Boychenko reveló un destino previsible. Mariúpol estaba «al borde de una catástrofe humanitaria». En ese momento agregó, de acuerdo con una reseña de EFE, que trabajadores de las empresas de servicios públicos esperaban un periodo de calma para comenzar a restaurar las principales líneas de suministro de energía y agua. Pero dicha no calma ha llegado.

Mariúpol es colindante con el territorio separatista de Donetsk. Si el ejército de Vladímir Putin se apodera de esta zona, Rusia tendría finalmente un acceso por vía terrestre con la península de Crimea, anexada desde 2014, y se haría con una importante salida al mar.

El dato explica por qué Mariúpol es víctima de los bombardeos más feroces en los días que ha durado la guerra, al punto de quedar casi destruida.

La catástrofe humanitaria que vaticinó el alcalde de Mariúpol y que alertó el ministro de Exteriores se está materializando. Tan solo quedan provisiones para tres días más hasta que sus habitantes comiencen a pasar hambre, dicha confirmación vino de Dmitro Gurin, un parlamentario cuyos padres siguen ese cuidad.

A su juicio, «la Tercera Guerra Mundial ya comenzó», y en Twitter no ha dejado de difundir mensajes e información sobre las consecuencias de los bombardeos rusos en Mariúpol. «Los cadáveres yacen en apartamentos que ya no se limpian. Un impacto directo destruyó un hospital, una unidad de cuidados intensivos, y no hay ningún lugar donde salvar a la gente de las heridas graves», informó. También trascendió que los sótanos de hospitales se convirtieron en salas de maternidad improvisadas ante la premura por protegerse de las bombas.

38/ Mariupol. Corpses lie in apartments that are no longer cleaned. A direct hit destroyed a hospital, an intensive care unit, and there is nowhere to save people from serious injuries.

«Nuestra mayor preocupación en este momento es Mariúpol. La ciudad ha sido fuertemente bombardeada en los últimos días, tanto en el centro como en las afueras», admitió la organización Médicos Sin Fronteras de Irlanda para el 7 de marzo. Supermercados y farmacias quedaron en ruinas por los bombardeos. Como consecuencia, se perdieron muchos suministros.

«La gente está bebiendo ahora agua de lluvia o nieve derretida», difundió el coordinador de la organización, Alex Wade. «Afortunadamente, ya teníamos medicamentos de emergencia en el país que pudimos donar rápidamente a los hospitales», contó. Sin embargo, esas reservas estarían casi agotadas.

🎧Listen to audio from MSF emergency coordinator Alex Wade on concerns for the humanitarian situation in #Mariupol, Ukraine.

"The city has been heavily shelled day and night for the last several days… supermarkets have been hit…there's no electricity, no heating…no water." pic.twitter.com/caexg6MZ65

