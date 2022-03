La premisa de luchar por la libertad en Ucrania también caló en voluntarios bielorrusos. Un batallón especial de unos 200 combatientes ya se habría unido a la Legión Internacional por la Defensa para enfrentar la invasión rusa, de acuerdo con la periodista Hanna Liubakov, quien se encuentra en Minsk.

Reconocen la alianza que existe entre el actual dictador Alexander Lukashenko y el ruso Vladímir Putin. El mandatario bielorruso ha negado que su ejército esté participando en la guerra que inició el Kremlin. Sin embargo, en el medio de esa complicidad que data de varios años, el pasado 28 de febrero permitió la recepción de armas nucleares en dicha nación. Algo que no había ocurrido desde 1990 cuando el territorio se conformó como Estado. Según expertos, esto podría convertirlo en una eventual zona de preparación para un ataque ruso.

El batallón de bielorrusos atendió el llamado que hiciera Volodímir Zelenski cuando comenzó la guerra y bajo el cual ya habrían unos 20000 voluntarios de 52 países dispuestos a unirse. «Compartimos el mismo concepto de libertad que el pueblo ucraniano», dijo un veterano al medio británico Daily Mail.

In #Ukraine , Belarusians have created a separate battalion named after Kastus Kalinouski to defend Kyiv. According to them, more than 200 Belarusians have joined the territorial defense of Ukraine, another 300 intend to go to Ukraine. #Belarus pic.twitter.com/9PUxvcjXd9

A 14 días de la guerra han trascendido muchos testimonios de veteranos de guerra dispuestos a poner su experiencia en la lucha contra el objetivo expansionista de Moscú. Miro Popovich sirvió en Afganistán durante cuatro años como oficial del ejército de Estados Unidos. Luego de una baja honorable quiso retomar la vida como civil inscribiéndose en la Academia de Cine de Nueva York. Sin embargo, escuchó el llamado hecho por Zelenski y se puso a la orden. Su nacionalidad es ucraniana.

“Después de mi alta, nunca pensé que volvería a ver la guerra… y ahora aquí estoy haciendo lo mismo otra vez”, dijo a CNN. “Pero esta vez es mi casa, están invadiendo mi casa, así que tengo que hacer esto”, dijo.

Ukrainian-American Miro Popovich, a US Army veteran who returned to Ukraine to help fight the Russians, says he is prepared to die fighting.

"I'm not so scared of death … I see the street where I grew up, and I am imagining the tanks coming … that's what's scary." pic.twitter.com/iTOZwci3kh

— CNN (@CNN) March 9, 2022