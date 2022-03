Van 12 días desde que Rusia invadió Ucrania para desatar una guerra que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados. Aún luego de esa cantidad de tiempo y de daños, Moscú no ha logrado el objetivo de controlar al país vecino a través de su «operación militar especial». La tercera ronda de conversaciones tampoco ha arrojado luces de un desenlace, pero sí evidenció las exigencias del gobierno de Vladímir Putin para poner un alto al fuego.

Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reveló los requisitos a la agencia Reuters. Los cuales, puestos sobre una mesa de negociación aparentan más un chantaje. Si Ucrania accede, la operación militar «se puede parar en un momento”. Las condiciones son: hacer cambios en la Constitución ucraniana para renunciar a cualquier intento de adhesión a otros bloques, como la OTAN o la Unión Europea (UE); reconocer a Crimea como territorio ruso y admitir la independencia de los territorios Donetsk y Lugansk.

«Realmente estamos terminando la desmilitarización de Ucrania. La terminaremos. Pero lo principal es que Ucrania cese su acción militar. Deben detener su acción militar y entonces nadie disparará», aseveró Peskov.

PUBLICIDAD

Pero detrás de las palabras del portavoz, hay estimaciones de la inteligencia rusa que califican la guerra en Ucrania como un «fracaso total» que solo podría compararse con el colapso de la Alemania nazi. La información viene de documentos filtrados desde el Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso), la agencia sucesora de la KGB.

El lapidario informe

No son pocos los detalles que ofrece el informe del FSB replicado por The Times. Allí se indica que si bien se culpa a esa agencia por los resultados en Ucrania, sus integrantes no estaban advertidos de la invasión. Tampoco estaban preparados para lidiar con los efectos de las sanciones de Occidente.

¿Pudo entonces Putin incursionar en un grave error de logística? Es una pregunta que ronda en la opinión pública. Mientras tanto, el texto de unas 2000 palabras explica que nadie en el gobierno conocía la verdadera cifra de muertos porque “han perdido contacto con grandes divisiones” enviadas a Ucrania.

Se ordenó a los oficiales del FBS evaluar los efectos de las sanciones económicas, pero el resultado, apunta el texto, debía mostrar al Kremlin como el vencedor. “Tienes que escribir el análisis de una manera que haga que Rusia sea la vencedora… de lo contrario, te cuestionan por no hacer un buen trabajo”, cita.

Vladimir Osechkin, un activista ruso de derechos humanos fue quien sacó a la luz el informe. Sobre él ya pesa una persecución del Kremlin por difundir material de las torturas y abusos que comete la policía de Putin. Posteriormente, Christo Grozev, un experto en los servicios de seguridad rusos, comprobó la veracidad de las páginas. El autor del texto, del cual se desconoce su identidad, mencionó un posible conflicto internacional si el gobierno ruso decide presionar a Occidente para que levante sanciones. “¿Qué pasa si Occidente se niega?”, menciona el texto. “En ese caso, no excluiré que nos veamos arrastrados a un conflicto internacional real, al igual que Hitler en 1939”

No está de más la alusión que hace a los muertos rusos, los cuales podrían llegar a los 10000. Una cifra más parecida a la que difundió el gobierno de Volodímir Zelenski, en comparación a la que admitió el Ministerio de Defensa hace una semana.

Ucrania apunta en otra dirección

Mientras Rusia se concentra en requisitos chantajistas, Ucrania se proyecta hacia nuevos objetivos, como la incorporación a la UE. El bloque de 27 países dio luz verde para iniciar este 7 de marzo el proceso de adhesión sumando a Moldavia y Georgia.

🇪🇺🇺🇦 | URGENTE: Bruselas inicia los trámites para estudiar el ingreso de Ucrania en la Unión Europea. — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 7, 2022

Zelenski, había firmado la petición hace una semana, luego de que Putin comenzara la invasión. Y el grupo lo escuchó. Por lo tanto, el siguiente paso es elaborar un informe sobre los tres países para determinar si pueden convertirse en candidatos. Una vez culminado ese informe, los países de la UE deberán aprobarlo por unanimidad y solo entones podrían empezar las negociaciones de adhesión, indicó un reporte de EFE.

PUBLICIDAD

Queda claro que Ucrania sigue firme y sin intenciones de ceder un centímetro de tierra a Rusia, obsesionada por continuar de la guerra.