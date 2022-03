Puede que el presidente ruso Vladímir Putin y el resto de su gobierno mantengan una actitud soberbia tras varios días de guerra en Ucrania. Hacen ver las sanciones como errores de Occidente y en lugar de ceder, optan por redoblar la apuesta y asomar la posibilidad de una nueva guerra mundial.

Pero en realidad las fracturas son profundas en Rusia. Entre expertos circula la hipótesis de que la estrategia para invadir Ucrania no le está saliendo bien a Putin y los motivos podrían ser varios, desde fallas de inteligencia y el despliegue ineficaz de armamento hasta el envío a la guerra de jóvenes sin entrenamiento.

Los ciudadanos rusos son conscientes de lo que está pasando y cómo podría afectarlos. Específicamente, por la posibilidad de que ellos terminen también en Ucrania como parte del ejército ruso. Por esa razón, muchos estarían huyendo del país ante el riesgo de una ley marcial que los obligue a unirse a las fuerzas del Kremlin.

El Gobierno ruso descartó la activación de dicha ley pero muchos prefieran no arriesgarse. Testimonios recogidos por Reuters retratan esta otra cara de la moneda. Por ejemplo, la de un hombre de 38 años que compró un vuelo hacia Medio Oriente. «No quiero pelear en esta guerra. Hemos escuchado muchos rumores y no confío en el Kremlin cuando dice que no son ciertos», contó.

No importa que el costo de los boletos haya subido producto de que muchos países cerraron su espacio aéreo a aerolíneas rusas. Una mujer de 29 años voló a Israel ante un futuro preocupante para su país y las más de 7000 personas detenidas por protestar.

En términos prácticos la guerra deja en clara desventaja a Ucrania. La cantidad de soldados activos es de 200.000 frente a 850.000 soldados rusos. Si hablamos de armas, Ucrania tiene 12303 vehículos blindados frente a 30122 de Rusia; en aviones de combate son 69 contra 772, según el ranking anual de Global Fire Power.

Es la vívida recreación del relato bíblico David contra Goliat, donde el oponente más grande tiene todas las de ganar por su tamaño y fuerza. Pero tiene un problema, y es que su oponente supuestamente más débil está más motivado a conseguir la victoria. El paralelismo está en el patriotismo que movió a los ucranianos desde el principio y que ha sido una de las claves para resistir el ataque de Rusia. Muchos se unieron al ejército desde los primeros días de invasión.

Motivación que probablemente no tienen los soldados rusos, quizás porque ni habían sido informados que iban a la guerra. “Aparentemente no todos estaban entrenados y preparados, o ni sabían que iban a ser enviados a una operación de combate”, dijo un alto funcionario del Departamento de Defensa de acuerdo a New York Post.

Las redes sociales están atiborradas de soldados rusos saqueando, abandonando o saboteando sus propios vehículos militares y recibiendo comida de civiles ucranianos. La moral está decayendo, según informes de inteligencia de Estados Unidos. Un video viral en Twitter muestra a uno de los soldados recibiendo té y comida de ucranianos mientras estos llaman a su madre y él rompe en llanto.

También circuló una foto de los documentos de un soldado ruso muerto que iba a cumplir 20 años el 4 de marzo. La imagen fue difundida por el editor de la sección internacional del medio ucraniano ZN,UA.

Yet another military IDs and passports of killed Russian soldiers. Vladimir (R) was about to turn 20 on March 4. But he was sent 5,000km away from his Siberia to the sovereign state to be killed in action for the Putin's money and insanity.#Ukraine #UkraineInvasion https://t.co/7Xvj2n1VzS pic.twitter.com/tlUQjq1tD8

— Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) March 2, 2022