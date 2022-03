Un decreto firmado por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, ordena el levantamiento temporal de visados para extranjeros con el fin de que se unan a la lucha contra Rusia, informó el medio The Kyiv Independent. Estas personas entrarían a una nueva unidad conocida como «Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania».

⚡️President Zelensky orders to temporarily lift visas for foreigners wishing to join the International Legion and fight for Ukraine against Russia.

La información ha sido replicada por periodistas en Ucrania que a diario divulgan detalles sobre los acontecimientos en el país. El decreto sobre las visas, que entrará en vigencia a partir de este 1 de marzo, se dio a conocer justo cuando el Ministerio de Defensa citó en su cuenta oficial de Twitter palabras de la viceministra Hanna Maliar, respecto a extranjeros que estarían solicitando formar parte del frente ucraniano.

«El presidente Zelenski anunció la creación de una nueva unidad llamada ‘Legión Internacional’. Ya tenemos miles de solicitudes de extranjeros que quieren unirse a la resistencia contra los rusos ocupantes y proteger la seguridad mundial del régimen de Putin».

“President Zelenskyy announced creation of a new unit named "International Legion".We already have thousands requests from foreigners, who want to join the resistance to the 🇷🇺 occupiers and protect the world security from Putin regime"-Hanna Maliar – Deputy Minister of Defence

— Defence of Ukraine (@DefenceU) February 28, 2022