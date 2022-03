Luego de cuatro días de guerra se puede decir que el boicot contra Rusia es total. Deporte, cultura, gastronomía. No hay rubro que no se haya involucrado ante la feroz arremetida ordenada por Vladímir Putin contra Ucrania desde el 24 de febrero para «desnazificarla». Los saldos de muertos, heridos, refugiados y edificios destruidos dejan una huella imborrable. Distintas organizaciones ya han tomado medidas contundentes. Destaca el caso de la FIFA, que tras la recomendación del Comité Olímpico Internacional (COI) excluyó a la selección rusa del Mundial de Catar 2022. Previamente ya había vetado el himno de ese país y su bandera.

Es decir, la depreciación de 40 % del rublo (moneda rusa) y el colapso de la economía no será el único precio a pagar para Putin. Antes de la decisión de la Federación Internacional de Fútbol, países como Dinamarca, Polonia, Escocia, Francia, Inglaterra y otros dijeron que no iban a jugar contra el equipo ruso.

Tales muros podrían hacer pensar que posiblemente Putin quede tan aislado como ahora lo está Kim Jong-un en Corea del Norte, aunque claramente no sería por voluntad propia como sí lo hizo el dictador asiático. Todo dependerá de las próximas órdenes del líder ruso, a quien no le ha temblado la mano para atacar a Ucrania y ordenar el uso de armas tan mortíferas como bombas de racimo. La investigación por crímenes de guerra prácticamente le respira en el cuello.

Multimillonarios rusos también son blanco del boicot por sus estrechos lazos con Putin. Como Roman Abramovich, quien los primeros días de la guerra abandonó la administración del Chelsea. Pero más allá del fútbol, hay todo un universo de daños colaterales.

En el área deportiva el boicot a Rusia por la guerra contra Ucrania ha sido enorme. La UEFA también decidió excluir al Spartak de Moscú. Tres días antes había anunciado que la final de la Liga de Campeones del 28 de mayo del Gazprom Arena sería trasladada de San Petersburgo a París.

La decisión de la FIFA es un golpe certero porque deja a Rusia fuera de la semifinal de la repesca que iba a disputar contra Polonia. Si ganaba se iba a enfrentar al que saliera victorioso del encuentro entre Suecia y República Checa. Hasta que la guerra no termine y se garantice la liberta de Ucrania, la decisión se mantendrá. Punto importante es que no solo el equipo principal queda aislado, lo mismo va a pasar con subcategorías y equipos femeninos.

La Formula 1 también le dio la espalda a Rusia suspendiendo el GP planificado para septiembre de este año, luego de la invasión que dio a inicio a una guerra que ya va para su quinto día.

Ahora bien, hay cuestionamientos del por qué se aplican estas medidas, las cuales no tienen el paralelismo con las anunciadas por la Unión Europea o la OTAN en términos geopolíticos o económicos. Sin embargo, son decisiones que impactan a nivel social. Para lamento de los ciudadanos rusos, en esta situación se aplica el dicho «pagan justos por pecadores».

Por su parte, el FC Barcelona de la Liga de Campeones aplazó dos viajes para jugar en San Petersburgo a raíz de las noticias sobre la guerra. El Schalke 04, equipo alemán de la Bundesliga, eliminó al gigante ruso Gazprom de su lista de patrocinadores. Manchester United hizo lo mismo con la aerolínea rusa Aeroflot.

El Festival de la Música Europea, conocido como Eurovisión, también se unió al boicot contra Rusia. El portal El Español mencionó que la participante rusa, una invidente de 18 años, tenía como fin «provocar pena y ternura en los europeos» para limpiar la imagen del país. Tal como lo hizo Moscú en 2017 tras la anexión de Crimea con una joven de 17 años en silla de ruedas por atrofia muscular espinal. La violencia ejercida en la guerra contra Ucrania hizo que la organizadora Unión Europea de Radiodifusión (UER) abandonara la «neutralidad» que quiso mantener.

Por su parte, la Filarmónica de Viena eliminó de la programación al pianista ruso Denis Matsuev y prescindió del director de orquesta Valery Gergiev, amigo y seguidor del presidente ruso, Vladímir Putin. En paralelo, la Filarmónica de Múnich le pidió un pronunciamiento público en contra de la guerra.

En este sentido, la Royal Opera House de Londres suspendió las presentaciones del conocido Ballet Bolshoi previstas para el verano europeo.

Último pero no menos importantes es el hecho de que marcas rusas no serán ofrecidas en bares de Estados Unidos y Canadá. La Newfoundland Labrador Liquor Corporation (NLC), importadora en la provincia canadiense de Terranova y Labrador, dijo que sacará de las estanterías las marcas de vodka Russian Standard y Russian Standard Platinum. Tiendas de otras zonas de ese país y de EE. UU. están tomando la misma decisión.

📢 The Newfoundland and Labrador Liquor Corporation, along with other Liquor jurisdictions throughout Canada, has made the decision to remove products of Russian origin from its shelves. These include Russian Standard Vodka and Russian Standard Platinum Vodka.

— NLC Liquor Store (@nlliquor) February 25, 2022