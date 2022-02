Probablemente Volodimir Zelenski, el presidente de Ucrania, sea una de las personas más populares en el mundo en estos momentos. El mandatario está resistiendo en Kiev junto a su gabinete los bombardeos del ejército ruso, descartando versiones de que había huido.

«Escuchen, estoy aquí. No vamos a deponer las armas, vamos a proteger a nuestro país. Nuestras armas son nuestra verdad, nuestro país, nuestros hijos y los protegeremos», dijo en un video publicado en redes sociales. Con esas imágenes, el mundo respiró. Fue la confirmación de que Vladimir Putin no se ha apoderado de la capital ucraniana.

De comediante y de actor en una serie de televisión se convirtió en presidente de Ucrania en 2019. Sobre él pesaban dudas por la poca seriedad que quizás iba a imprimirle al mando. Comentarios que seguramente quedaron descartados desde que Putin anunció la invasión a Ucrania. En este sentido, tres claves lo han ayudado a mantenerse al frente de la crisis que hoy tiene al mundo en vilo.

En su cuenta de Twitter, Zelenski anuncia cada paso que toma su gobierno desde Kiev, al igual que el Ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba. Este último incluso había adelantado el resultado de su conversación con Francia para excluir a Rusia del sistema SWIFT.

Aunque las comparaciones sean odiosas, es evidente el contraste con Afganistán y su expresidente Ashraf Ghani, huyendo apenas los talibanes entraron en Kabul, la capital del país, para refugiarse en Emiratos Árabes Unidos. No hizo una renuncia pública a su cargo y dijo que su excusa fue que quiso evitar un “derramamiento de sangre”. Rusia aseguró que se había llevado consigo con cuatro vehículos y un helicóptero llenos de dinero. Ghani negó la acusación.

En cambio, el presidente de Ucrania rechazó la evacuación que le preparó el gobierno estadounidense de Joe Biden. “La lucha está aquí; Necesito municiones, no un aventón», habría respondido según un reporte Associated Press.

New @AP reporting tonight: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy was asked to evacuate Kyiv at the behest of the U.S. government but turned down the offer. An American official tells me Zelenskyy said, “The fight is here; I need ammunition, not a ride.” pic.twitter.com/oSpa1vdX29

Puede que la OTAN haya descartado la adhesión de Ucrania. Aún así Volodimir Zelenski se comunicó posteriormente con distintos presidente europeos y de naciones vecinas, logrando el suministro de más fondos, apoyo y armamento.

Durante los bombardeos rusos en Kiev el presidente de Ucrania informó que habló con Andrzej Duda, presidente de Polonia; Emmanuel Macron, de Francia; Narendra Modi, primer ministro de la India; Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía entre otros.

«Gracias al primer ministro de los Países Bajos por las decisiones tomadas en apoyo de Ucrania en el ámbito de la defensa y la seguridad. ¡La coalición contra la guerra está funcionando!», difundió luego de hablar con el diplomático Mark Rutte.

Son puentes que ahora se extrapolan al apoyo en términos de refugiados. Por ejemplo, Polonia, Moldavia, Rumanía, Hungría y Eslovaquia se han mostrado a plena disposición de recibir ciudadanos ucranianos que están huyendo a la guerra.

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022