Los bombardeos rusos en varias ciudades de Ucrania, los miles de desplazados, los asesinatos y las tristes escenas de ucranianos escondidos en sótanos y búnkeres tendrán un precio para Vladimir Putin, uno alto. No solo por el escrutinio público, sino porque sus abusos en derechos humanos llegarán a instancias internacionales.

Ucrania interpuso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una demanda contra Rusia por la «operación militar especial” que comenzó el pasado 24 de febrero. Aquel calificativo de «tropas de paz” se quedó en palabras y el mundo lo sabía. Las aspiraciones del mandatario ruso por frenar la expansión de la OTAN e imponer su poderío sobre Ucrania no iban a traer nada bueno. El anuncio sobre la demanda la dio a conocer el presidente Volodimir Zelenski.

«Ucrania ha presentado su demanda contra Rusia ante el CIJ. Rusia debe responder por manipular la noción de genocidio para justificar la agresión. Demandamos una decisión urgente ordenando a Rusia que cese su actividad militar ahora y esperamos que los juicios empiecen la próxima semana».

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022