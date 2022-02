El ejército ucraniano soportó por una noche más el asedio ruso. Kiev amaneció el sábado 25 de febrero con cicatrices de guerra: edificios víctimas de bombardeos y focos de incendios en partes de la capital. El presidente ucraniano Volodimir Zelenski confirmó que su gobierno sigue en pie. El conflicto parece no acabar mientras que «el arma nuclear financiera» podría ser detonada contra Rusia. Se trata del SWIFT, el sistema financiero que usan bancos de todo el mundo para comunicarse entre sí.

Pero las opiniones están divididas entre si activarlo o no. Canadá, España, Praga, Austria, EE. UU. y Reino Unido apoyan el bloqueo. Alemania y Francia se negaban aunque ahora se muestran indecisos. La medida «sería técnicamente compleja de preparar y tendría consecuencias masivas para las transacciones en Alemania, para empresas alemanas que comercian con Rusia y también para la realización de pagos en el suministro energético», dijo el portavoz Steffen Hebestreit. Hungría cambió de opinión, y ahora apoya firmemente la medida, según The Kyiv Independent. Austria respalda la idea, siempre que haya acuerdo en la Unión Europea (UE).

Las últimas sanciones anunciadas tanto por EE. UU. como por la UE incluyen directamente a Putin y al ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov. Previamente también se anunció un conjunto de sanciones para presionar a Rusia, y no se descartan más. Sin embargo, esa presión es insuficiente.

Una soga al cuello

Europa se puso a sí misma una soga al cuello cuando estableció una relación comercial tan estrecha con Rusia. Por ejemplo, Francia tiene empresas en ese país. Adicionalmente, se estima que la UE importa desde allá el 40 % del gas. Solo Alemania compra entre 60 % y un 65 % del total del gas consumido. Austria, el 80%. Sin el SWIFT, cualquier tipo de negocio quedaría suspendido.

Esto lo reprochó el expresidente de EE. UU. Donal Trump en 2018. «Es muy triste cuando Alemania hace un trato masivo de petróleo y gas con Rusia, cuando se supone que debes protegerte de ellos, pero Alemania sale y paga miles de millones de dólares al año», dijo como crítica directa a la OTAN.

No estaba equivocado. Ahora el país dirigido por el canciller Olaf Scholz está entre la espada y la pared, sin poder plantar una posición firme para castigar a Putin por la guerra y masacre en Ucrania.

¿Por qué es importante el SWIFT?

Puede que el concepto pasara por debajo de la mesa en la opinión pública. Hasta ahora.

SWIFT es una cooperativa internacional con sede en Bélgica que conecta los sistemas financieros de todo el mundo a través de mensajería cifrada o códigos internacionales.

«Es lo que permite bloquear el acceso de las instituciones financieras rusas a cualquier otra entidad financiera del mundo, lo que impide el pago de cualquier producto que venga de Rusia o se destine a Rusia», explicó el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire.

Ya hay un antecedente. Irán quedó fuera en 2012 como castigo por su programa nuclear. Las exportaciones cayeron 28 % y el PIB se contrajo 7,5 %. Rusia podría ver consecuencias similares, como perder «entre el 20% y el 30% de todas las transacciones» según Frédéric Mertens, profesor de la Universidad Europea de Valencia, en declaraciones a El Mundo. El Centro Carnegie de Moscú calculó en 2021 que la medida podría hacer caer el PIB ruso un 5%.

¿Putin realmente sufre con las últimas sanciones de EEUU?

Probablemente no. Son restricciones económicas que según Biden iban a «paralizar» la economía rusa y frenarían su crecimiento. Pero en la realidad no afectan el estilo de vida de Putin, ni de varias personas incluidas en estas, como Serguéi Lavrov y otro puñado de millonarios en Rusia. «Putin y los oligarcas alineados con él han tenido décadas para esconder activos en el extranjero, muchos de ellos ocultos en formas diseñadas específicamente para evitar sanciones», indicó Associated Press. Aunque «si bien es poco probable que las sanciones alejen a los oligarcas de Putin, aumentan para ellos el costo de su apoyo continuo».

Para Daniel Fried, un exfuncionario estadounidense que ayudó a elaborar sanciones contra Rusia en 2014 por la anexión de Crimea, estos millonarios no pueden detener a Putin o expulsarlo de su cargo. «Pero solo tiene el control total hasta que deja de tenerlo”.

El tema de las sanciones “es intrínsecamente un juego del gato y el ratón”, dijo Marhsall Billingslea, quien ayudó a establecer la política de sanciones para la administración Trump. Así que el daño no será inmediato, pero presiona a Putin hasta que llegue una eventual expulsión del sistema SWIFT.

Mientras la EU y EE. UU. se ponen de acuerdo, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski se niega a ser evacuado. Él apunta a seguir en el frente de batalla.