El panorama no es menos que desolador. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se confesó totalmente solo ante la guerra que Vladimir Putin detonó contra el país y responsabilizó directamente a la falta de respuesta internacional por parte de la OTAN y de la Unión Europea.

“Hoy pregunté a los 27 líderes de Europa si Ucrania estará en la OTAN, pregunté directamente. Todo el mundo tiene miedo, no responde. Y no tenemos miedo, no tenemos miedo de nada”, aseguró.

No hacen falta muchas palabras más para entender lo que en pocas horas podría pasar en Ucrania. El régimen totalitario de Putin consolidaría por fin sus ansias de conquistar y gobernar a su vecino. En paralelo, la guerra ya contabiliza en tan solo un día 137 muertos y 316 heridos, según Zelenski.

Este confirmó su presencia en Kiev junto a su familia. «Según nuestra información, soy el objetivo número uno del enemigo. Mi familia el segundo. Quieren destruir Ucrania políticamente al destruir el jefe de Estado», afirmó en una alocución al país.

«Nos han dejado solos para defender nuestro Estado (…) ¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie».

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que Estados Unidos está preparado para recibir refugiados de Ucrania. De manera que parece repetirse el libreto de Afganistán en agosto pasado. Recibir desplazados sería entonces la solución del país norteamericano.

«Estamos trabajando con países europeos para ver las necesidades, dónde hay capacidad», señaló Psaki en rueda de prensa.

Esa probablemente será la alternativa para muchos ciudadanos que huyen de la violencia rusa. El medio The Kyiv Independent citó en Twitter al secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, cuando este aseguró que «todas las pruebas sugieren que Rusia tiene la intención de rodear y amenazar a Kiev» y que «Moscú ha desarrollado planes para infligir abusos generalizados contra los derechos humanos, y potencialmente peores, contra el pueblo ucraniano».

