Puede que las protestas de camioneros en Canadá finalmente hayan sido dispersadas por orden del primer ministro, Justin Trudeau, pero esto no quiere decir que su efecto haya quedado silenciado. Por el contrario, en Estados Unidos comenzó un movimiento similar que partió desde el área de Barstow, en California, y tiene como destino Washington DC. El objetivo es exigir el fin de los mandatos federales y restaurar las libertades individuales.

El nombre de la iniciativa es «The People’s Convoy» (el Convoy del pueblo), convirtiéndose en la extensión del «Freedom Convoy» (Convoy de la libertad) que se llevó a cabo en Canadá. Al inicio se estimaba la participación de unos 500 a 1000 camiones que recorrerán tres puntos antes de llegar a la capital de EE. UU.

La lectura de la nueva iniciativa no solo incluye la defensa de la libre elección, el rechazo a los poderes de emergencia adicionales y a los mandatos del uso de mascarillas y de vacunas. Lo que sucede ahora con la manifestación de camioneros se convierte en otro ingrediente al coctel que hoy parece estar ahogando a Biden, quien se ha enfocado en las últimas semanas en centrar los esfuerzos de su gobierno en la crisis en Ucrania para evitar una invasión rusa. En días recientes, los análisis apuntaban a que esta alarma serviría al mandatario para desviar la atención de los problemas que aquejan internamente a Estados Unidos.

Mientras su administración busca alivianar el conflicto diplomático en Europa del este, su popularidad sigue viniéndose a pique. Los números dejaron de acompañarlo desde la toma de Afganistán por parte de los talibanes en agosto de 2021 tras la caótica retirada de las tropas estadounidenses, y hoy la desaprobación alcanza el 55 %, según Rasmussen Report.

Is anyone keeping a lookout for The People's Convoy heading towards DC pic.twitter.com/qXx93zREAe

Los organizadores del Convoy del pueblo, Marcus Sommers y Maureen Steele declararon a Breitbart sobre la importancia de defender las libertades de los ciudadanos «antes de que el país caiga en una tiranía, muy similar a lo que se ha visto en Canadá y Australia». Para Steel, “si no [protestamos], vamos a perder nuestro país para siempre”.

“La izquierda parece pensar que tiene la mayoría. Tiene los micrófonos más grandes, tienen Hollywood, tienen los principales medios de comunicación y tienen profesores. Pero el 80 % del país está de acuerdo con volver a la normalidad y no tener ninguna de estas tonterías”. Son enfáticos en que más allá de una imposición de vacunas, su reclamo se basa en la libertad de elección en todos los sentidos.

La exigencia también pasa por una rendición de cuentas sobre la respuesta contra la pandemia por el COVID-19. “Esto es algo que nunca puede volver a suceder. Y si no desentrañamos lo que ocurrió y determinamos exactamente qué salió mal y dónde salieron mal las cosas, podríamos repetir esto nuevamente en el futuro».

Adelanto, California: Several hundred vehicles out this morning as ‘The People’s Convoy’ to DC gathers outside Adelanto Stadium pic.twitter.com/lqyy7oXnFQ

— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) February 23, 2022